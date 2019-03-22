Культурні цікавинки грудня: мюзикли, балакучі машини та різдвяні ринки

Майкл Джексон живе в людських серцях та на сцені, що яскраво демонструють гастролі "Cirque du Soleil" у Німеччині. А ще в грудні відчинять свої двері дві цікаві виставки і, звісно ж, різдвяні ринки.