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Майкл Джексон - американський поп-виконавець, автор пісень, музичний продюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майкл Джексон".
Майкл Джексон (1958-2009) був американським поп-виконавцем та автором пісень. Майкл Джексон вважається одним з найуспішніших у світі шоуменів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Скоро починається Чемпіонат світу з футболу. В Німеччині вже співають пісні про цей вид спорту. Крім того, серед новачків хіт-параду - соул-діва, яка повертається в шоу-бізнес, та співак, який реміксує власний сингл.