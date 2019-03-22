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Майкл Джексон

Майкл Джексон - американський поп-виконавець, автор пісень, музичний продюсер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Майкл Джексон".

Майкл Джексон (1958-2009) був американським поп-виконавцем та автором пісень. Майкл Джексон вважається одним з найуспішніших у світі шоуменів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Майкл Джексон у Німеччині: скільки можна пробачити поп-іконі?

Майкл Джексон у Німеччині: скільки можна пробачити поп-іконі? 22.03.2019

У німецькому Бонні відкрилася виставка про Майкла Джексона і його вплив на сучасне мистецтво. Чи доречно це після нових шокуючих звинувачень у педофілії?
60 років від народження короля поп-музики Майкла Джексона (фотогалерея)

60 років від народження короля поп-музики Майкла Джексона (фотогалерея) 29.08.2018

Геніальний шоумен та самотній Пітер Пен. 29 серпня легендарному співаку Майклу Джексону виповнилося би 60 років. DW згадала основні віхи його життя.
Вазелін для душі, або ментальні ліки суперзірок

"Вазелін для душі", або ментальні ліки суперзірок 27.06.2013

Як зірки перетворюють незагоєні душевні рани на музичні шедеври? Зв'язок між драматичним минулим митців та їхньою творчістю досліджує нова книга музичного журналіста та критика Стіва Блейма "Емоціональний вазелін".
Культурні цікавинки грудня: мюзикли, балакучі машини та різдвяні ринки

Культурні цікавинки грудня: мюзикли, балакучі машини та різдвяні ринки 29.11.2012

Майкл Джексон живе в людських серцях та на сцені, що яскраво демонструють гастролі "Cirque du Soleil" у Німеччині. А ще в грудні відчинять свої двері дві цікаві виставки і, звісно ж, різдвяні ринки.
Новий Майкл Джексон, невтомний Бенні Бенассі та молоде покоління німецької поп-сцени

Новий Майкл Джексон, невтомний Бенні Бенассі та молоде покоління німецької поп-сцени 13.06.2011

Німецькі музичні чарти завойовують молоді американські виконавці R&B та хіп-хопу. Проте й виконавці з самої Німеччини не пасуть задніх.
Британський Майкл Джексон, американська соул-діва та німецький сатирик-співак

Британський "Майкл Джексон", американська соул-діва та німецький сатирик-співак 25.05.2010

Скоро починається Чемпіонат світу з футболу. В Німеччині вже співають пісні про цей вид спорту. Крім того, серед новачків хіт-параду - соул-діва, яка повертається в шоу-бізнес, та співак, який реміксує власний сингл.
Серце Майкла Джексона зупинилось від дії пропофолу?

Серце Майкла Джексона зупинилось від дії пропофолу? 28.07.2009

Майкл Джексон помер, очевидно, від пропофолу, який дав йому його лікар. Такі припущення стали відомі пресі з джерел, близьких до групи, що розслідує обставини смерті «короля поп-музики».
Бум бізнесу навколо імені Майкла Джексона

Бум бізнесу навколо імені Майкла Джексона 28.06.2009

Останні роки свого життя Майкл Джексон провів у боргах. Після смерті «короля поп-музики» експерти прогнозують значно більші прибутки, ніж могло б принести повернення на сцену, до якого готувався 50-річний співак.
Помер Майкл Джексон

Помер Майкл Джексон 26.06.2009

Йому було 50 років. За кілька тижнів він планував розпочати повернення на велику сцену. 25 червня його не стало.