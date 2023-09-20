У Сочі загорівся резервуар з паливом. Підозрюють дрон

Зранку в російському Сочі сталася велика пожежа біля аеропорту на нафтобазі компанії "Роснефть" . Перед нею місцеві чули "хлопок". Підозрюють, що причиною могла стати атака безпілотника.

У російському Сочі вранці в середу, 20 вересня, спалахнула пожежа - неподалік аеропорту зайнявся резервуар з паливом на нафтобазі компанії "Роснефть".

Вогонь запалав близько п'ятої ранку. Російські телеграм-канали пишуть, що перед ним місцеві жителі чули "хлопок" (вибух).

Площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Близько восьмої ранку її ліквідували. За словами губернатора Краснодарського краю РФ Веніаміна Кондратьєва, постраждалих немає.

Російські ЗМІ попередньою причиною називають безпілотник. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, що в травні влада цього регіону щонайменше п'ять разів заявляла про атаку дронів на нафтопереробні заводи (НПЗ). У липні в цьому краї заявили про збиття ракети, яка атакувала склад пально-мастильних матеріалів біля військового аеродрому, звідки РФ запускає по Україні безпілотники Shahed.