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На Кубані стався вибух біля військового аеродрому - росЗМІ

Віолетта Чайковська
3 год. тому

За даними російських ЗМІ, в Приморсько-Ахтарську нібито збили ракету, яка намагалася атакувати склад пально-мастильних матеріалів. Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли, що звідти РФ запускала по Україні "шахеди".

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Пожежа на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ у травні
Пожежа на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ у травніФото: Roman Sokolov/TASS/imago images

У Краснодарському краї РФ неподалік військового аеродрому вдень у неділю, 2 липня, стався вибух. За даними російських ЗМІ, на місці вибуху в місті Приморсько-Ахтарськ утворилася вирва близько десяти метрів у діаметрі та близько чотирьох метрів у глибину.

Telegram-канал Mash стверджує, що протиповітряна оборона збила ракету, яка буцімто намагалася атакувати склад пально-мастильних матеріалів на території аеродрому. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що причини події з'ясовуються. За його словами, жертв і постраждалих немає, як і пошкоджень інфраструктури.

Повітряні сили Збройних сил України раніше повідомляли, що з Приморсько-Ахтарська Росія запускала ударні дрони Shahed для ударів по українській території, зокрема 29 та 30 червня. 

Нагадаємо, що протягом травня дрони кілька разів атакували нафтопереробні заводи на Кубані.

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