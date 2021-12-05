 У Сербії відбулися протести через видобуток літію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2021

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Новини

У Сербії відбулися протести через видобуток літію

У сербському місті Лозниця британсько-австралійська компанія збирається організувати видобуток літію. Захисники довкілля виступають проти цього рішення, країною пройшли масові протести.

Протестувальники перекрили міст в Белграді 4 грудня

Протестувальники перекрили міст в Белграді

Тисячі людей заблокували у суботу, 4 грудня, дороги й мости по всій Сербії в рамках антиурядового протесту проти двох ухвалених у країні законів, які за твердженням місцевих екологів, дозволять іноземним компаніям експлуатувати місцеві ресурси.

У сербській столиці Белграді протестувальники вийшли на головну автомагістраль і міст, що з'єднують місто з околицями. Натовп скандував антиурядові гасла та тримав плакати з критикою видобутку у країні корисних копалин іноземцями. Насамперед серби вимагають відкликання законів, які регулюють видобуток літію.

Акції пройшли у понад 50 містах по всій країні. Демонстранти тримали банери з написами: "Зупиніть інвесторів, врятуйте природу", "Ми не віддаємо природу в Сербії", "За землю, воду і повітря", передає Reuters. У деяких містах відбулися незначні сутички з противниками акції.

Протест у Белграді 4 грудня

Протест у Белграді 4 грудня

Суперечка за літій напередодні виборів

Активісти у Сербії виступають проти видобутку літію австралійсько-британським гірничодобувним концерном Rio Tinto в Лозниці, що у західній Сербії.

Тут знаходяться значні поклади цього ключового компонента для виробництва акумуляторів для електромобілів. Іноземна компанія скуповує у регіоні землю, але все ще очікує остаточного "зеленого світла" від влади, щоб почати промисловий видобуток.

Rio Tinto виявила запаси літію в районі Лозниці у 2006 році. Як очікується, у  проєкт мають інвестувати 2,4 мільярда доларів США.

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Критики звинувачують уряд в створенні підґрунтя для незаконного привласнення землі іноземцями та ігноруванні екологічних проблем.

Демонстрації у Сербії відбуваються перед парламентськими та президентськими виборами, які мають відбутися у 2022 році. Критики протестів звинувачують організаторів у розпалюванні суперечок, щоб підірвати рейтинг президента Александара Вучича перед виборами.

Дивитись відео 02:02

Вибори в Сербії: куди заведе новий президент Вучич? (03.04.2017)

Аудіо й відео до теми

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? - Фактчек DW (16.10.2019)  

Як позбутися шкідливих акумуляторів для електромобілів - німецький досвід (20.12.2019)  

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