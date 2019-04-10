 У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх злочинців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2020

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Новини

У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх злочинців

Саудівська Аравія відмовилася від страт неповнолітніх злочинців. Цю міру покарання замінили для них ув'язненням терміном не більше 10 років.

Мурал із зображенням короля Салмана в Ер-Ріяді

Мурал із зображенням короля Салмана в Ер-Ріяді

У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх злочинців. У неділю, 26 квітня, підтримувана державою Комісія з прав людини повідомила про відповідний указ короля Салмана.

Це означає, що ті злочинці, яких засудили до смертної кари за злочини, які вони вчинили неповнолітніми, не будуть страчені. А ті, хто вчинить злочин у неповнолітньому віці, відтепер засуджуватимуться до ув'язнення на максимальний десятирічний термін, повідомив голова комісії Аввад Алаввад. За його словами, це рішення дозволяє сформувати в королівстві "сучасніший кримінальний кодекс" та демонструє його намір проводити реформи в галузі прав людини навіть в умовах пандемії коронавірусу.    

Міжнародні правозахисні організації неодноразово закликали Саудівську Аравію до скасування смертної кари, особливо стосовно неповнолітніх. Згідно з оприлюдненою 21 квітня доповіддю Amnesty International, у 2019 році в Саудівській Аравії були страчені 184 особи, що є найвищим показником у країні за весь час спостереження.

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