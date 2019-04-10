У Саудівській Аравії більше не страчуватимуть неповнолітніх злочинців. У неділю, 26 квітня, підтримувана державою Комісія з прав людини повідомила про відповідний указ короля Салмана.

Це означає, що ті злочинці, яких засудили до смертної кари за злочини, які вони вчинили неповнолітніми, не будуть страчені. А ті, хто вчинить злочин у неповнолітньому віці, відтепер засуджуватимуться до ув'язнення на максимальний десятирічний термін, повідомив голова комісії Аввад Алаввад. За його словами, це рішення дозволяє сформувати в королівстві "сучасніший кримінальний кодекс" та демонструє його намір проводити реформи в галузі прав людини навіть в умовах пандемії коронавірусу.

Міжнародні правозахисні організації неодноразово закликали Саудівську Аравію до скасування смертної кари, особливо стосовно неповнолітніх. Згідно з оприлюдненою 21 квітня доповіддю Amnesty International, у 2019 році в Саудівській Аравії були страчені 184 особи, що є найвищим показником у країні за весь час спостереження.