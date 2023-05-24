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Фото: Adrian Wyld/empics/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

У Ростові судитимуть іноземців, що воювали на боці України

Валерій Сааков
1 год. тому

Перед судом постануть троє британців, швед та хорват, яких було взято у полон в Маріуполі.

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Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 31 травня розпочне розгляд справи щодо п'ятьох іноземців, які під час російської агресії воювали на Донбасі на боці України, повідомили у середу, 24 травня, у пресслужбі суду. "Судове засідання відбудеться 31 травня о 10:00", - зазначили там.

Перед судом постануть швед Матіас Густавссон, піддані Великобританії Джон Гардінг, Ділан Гілі та Ендрю Гілл, а також громадянин Хорватії Векослав Пребег.

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Густавссону, Пребегу і Гардінгу влада РФ висунула обвинувачення за статтями "насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади" і "участь найманця у збройному конфлікті або військових діях". Гіллу - за статтею про "участь найманця у збройному конфлікті або воєнних діях", Гілі - у "пособництві у вербуванні найманців для використання у збройному конфлікті", пише російське пропагандистське видання РИА "Новости". Натомість, за даними ТАРС, іноземців обвинувачують за статтями про "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності" і про "найманство".

Іноземці входили до складу батальйону "Азов" та інших збройних формувань України, їх узяли в полон у Маріуполі, зокрема - на металургійному комбінаті "Азовсталь", уточнюють у ТАРС.

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