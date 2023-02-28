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"Вікіпедію" вчетверте оштрафували в Росії за статті про війну в УкраїніФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/IMAGO
КонфліктиРосійська Федерація

Росія знову оштрафувала "Вікіпедію" за статті про її війська

Сергій Ромашенко
2 год. тому

Суд у Москві оштрафував американську компанію Wikimedia Foundation за те, що та відмовилась видалити з "Вікіпедії" статті про дії російських військових у Харкові, Лисичанську та Маріуполі під час війни проти України.

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Суд у Москві у вівторок, 28 лютого, оштрафував американську компанію Wikimedia Foundation, яка підтримує роботу онлайн-енциклопедії "Вікіпедія", на два мільйони рублів (25 тисяч євро. - Ред.) за те, що та відмовилась видалити статті про дії збройних сил РФ на війні проти України.

Росія вимагала видалити з "Вікіпедії" статті про 74-у гвардійську мотострілецьку бригаду, 138-у окрему мотострілецьку бригаду, 92-у ракетну бригаду, а також про дії російських військових у Харкові, Лисичанську та Маріуполі під час війни проти України.

Четвертий штраф "Вікіпедії" за статті про війну в Україні

Це вже четвертий штраф, накладений російськими судами на "Вікіпедію".

Раніше її оштрафували на три мільйони рублів за нібито "фейки" про дії російських військових в Україні, на два мільйони рублів за відмову видаляти статті про війну в Україні та ще на два мільйони за розміщення інформації про способи виробництва пороху. Зокрема, РФ бажала видалення матеріалів "Ненасильницький опір громадянського населення України під час вторгнення Росії" та "Оцінка вторгнення Росії в Україну".

Влітку 2022 року Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій РФ (Роскомнадзор) зобов'язала пошукові системи маркувати Wikimedia Foundation як порушника російського законодавства.

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