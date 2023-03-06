  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Логотип Transparency International
Логотип Transparency International Фото: Soeren Stache/picture alliance/dpa
КорупціяРосійська Федерація

У Росії заборонили Transparеncy International

Олександр Куницький | Віталій Кропман
45 хв. тому

Російська генпрокуратура звинуватила організацію Transparеncy International у втручанні у внутрішні справи та становленні загрози безпеці РФ.

https://p.dw.com/p/4OKRO

Генеральна прокуратура Росії ухвалила рішення про визнання діяльності міжнародної неурядової організації Transparеncy International небажаною на території РФ. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті відомства у понеділок, 6 березня.

"Формально виступаючи організацією, що бореться з корупцією по всьому світу, вона втручається у внутрішні справи Російської Федерації, що загрожує основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації", - заявили в прокуратурі, не роз'яснивши, в чому суть претензій, і не навівши жодної іншої інформації, яка пояснює причини внесення до списку "небажаних".

У прокуратурі стверджують, що діяльність Transparency International "зі штаб-квартирою в Берліні, керівництво якої здійснюють громадяни зарубіжних країн... явно виходить за межі декларованих цілей та завдань".

Читайте також: Корупція - інструмент зовнішньої політики Кремля: дослідження TI

Дослідники корупції у всьому світі

Transparency International - неурядова міжнародна організація боротьби з корупцією та дослідження рівня корупції по всьому світу. Вона була заснована 1993 року колишнім директором Світового банку зі східної Африки Петером Айгеном (Peter Eigen) у Берліні. Нині відділення Transparency International працюють більш ніж у 100 країнах світу.

Мін'юст РФ у квітні 2015 року вніс російське відділення Transparency International до реєстру некомерційних організацій, які виконують функції "іноземного агента". У січні 2023 року Transparency International опублікувала щорічний індекс сприйняття корупції, згідно з яким Росія опустилася на один пункт: з 136 місця у 2021 році до 137 місця у 2022 році з показником індексу сприйняття корупції (ІВК) у 28 балів. У своєму звіті експерти організації заявили, що корупція в Росії "має повсюдний характер".

Читайте також: Україна дещо покращила позиції у рейтингу "Індекс сприйняття корупції"

 

Як виникла корупція? (14.07.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

НАБУ

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Американський винищувач F-16

Експертка: Захід, можливо, надасть винищувачі Україні

Експертка: Захід, можливо, надасть винищувачі Україні

Конфлікти11 год. тому
Шенгенська віза (символічне фото)

Португалія припинить видавати "золоті візи"

Португалія припинить видавати "золоті візи"

Політика6 год. тому
external

Перша українка в парламенті Берліна

Перша українка в парламенті Берліна

Політика10 год. тому02:33 хв.
Конференція United for Justice у Львові

У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

У Львові обговорюють створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

Конфлікти4 березня 2023 р.
Олаф Шольц і Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні, 3 березня 2023

Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?

Візит Шольца до США: про що говорили за зачиненими дверима?

Політика4 березня 2023 р.
Вулиці Бахмута, де точаться найзапекліші бої

Опитування ARD: Що німці думають про поступки Росії

Опитування ARD: Що німці думають про поступки Росії

Конфлікти3 березня 2023 р.
На головну сторінку