У Росії заборонили Transparеncy International

Генеральна прокуратура Росії ухвалила рішення про визнання діяльності міжнародної неурядової організації Transparеncy International небажаною на території РФ. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті відомства у понеділок, 6 березня.

"Формально виступаючи організацією, що бореться з корупцією по всьому світу, вона втручається у внутрішні справи Російської Федерації, що загрожує основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації", - заявили в прокуратурі, не роз'яснивши, в чому суть претензій, і не навівши жодної іншої інформації, яка пояснює причини внесення до списку "небажаних".

У прокуратурі стверджують, що діяльність Transparency International "зі штаб-квартирою в Берліні, керівництво якої здійснюють громадяни зарубіжних країн... явно виходить за межі декларованих цілей та завдань".

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Дослідники корупції у всьому світі

Transparency International - неурядова міжнародна організація боротьби з корупцією та дослідження рівня корупції по всьому світу. Вона була заснована 1993 року колишнім директором Світового банку зі східної Африки Петером Айгеном (Peter Eigen) у Берліні. Нині відділення Transparency International працюють більш ніж у 100 країнах світу.

Мін'юст РФ у квітні 2015 року вніс російське відділення Transparency International до реєстру некомерційних організацій, які виконують функції "іноземного агента". У січні 2023 року Transparency International опублікувала щорічний індекс сприйняття корупції, згідно з яким Росія опустилася на один пункт: з 136 місця у 2021 році до 137 місця у 2022 році з показником індексу сприйняття корупції (ІВК) у 28 балів. У своєму звіті експерти організації заявили, що корупція в Росії "має повсюдний характер".

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