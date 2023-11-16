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У Росії спалахнула військова частина під Волгоградом

Віолетта Чайковська
16 листопада 2023 р.

У Волгоградській області РФ загорілась військова частина. Місцеві мешканці перед цим чули вибухи.

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Пожежне авто у РФ
Пожежне авто у Росії (символічне фото)Фото: Erik Romanenko/ITAR-TASS/IMAGO

У ніч на четвер, 16 листопада, на території військової частини поблизу селища Котлубань у Волгоградській області РФ сталася пожежа. Про це повідомили місцеві видання, а російські Telegram-канали виклали відповідні відео.

Місцеві жителі стверджують, що пожежі на об'єкті міністерства оборони РФ передували вибухи, а згодом чули детонацію. 

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Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив факт пожежі, проте не назвав причини її виникнення. 

За його словами, вогонь оперативно локалізували та ліквідували, постраждалих і пошкоджень цивільних об'єктів немає, а обставини займання з'ясовують.

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