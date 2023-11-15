Дрон знов атакував Тамбовський пороховий завод

Внаслідок падіння дрона на пороховий завод у РФ пошкоджена частина покрівлі цеху, здійнялась пожежа. Днями там уже палало після звуку вибуху. Це вже третій подібний інцидент на заводі за останні пів року.

На територію "Тамбовського порохового заводу" в російському місті Котовськ упав "невідомий безпілотник", повідомляють в середу, 15 листопада російські ЗМІ.

За їхніми даними, "спроба атаки" відбулась ще зранку 14 листопада, внаслідок чого нібито була пошкоджена частина покрівлі цеху змішування маси, а також спалахнула пожежа, яку оперативно локалізували та загасили. Постраждалих немає. Офіційно ця інформація не підтверджувалась.

Попередню пожежу кваліфікували як "теракт"

11 листопада тамбовське управління міністерства надзвичайних ситуацій РФ підтвердило інформацію ЗМІ про пожежу в "окремій одноповерховій цегляній будівлі" цього заводу. Там заявили, що вогонь охопив 300 квадратних метрів, однак не уточнили причин. Очевидці стверджували, що пожежі передував вибух.

Після тієї пожежі головне управління Слідчого комітету РФ відкрило справу за статтею "теракт". За даними російських ЗМІ, у зруйнованій будівлі слідчі виявили фрагменти дрона.

Низка українських ЗМІ написали з посиланням на джерела, що до вибуху на заводі причетне Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. У ГУР заявили, що не можуть "ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", але назвали її "хорошою новиною".

Третя пожежа на Тамбовському пороховому заводі

Після пожежі 11 листопада російські ЗМІ повідомили, що це вже другий подібний інцидент на цьому заводі за останні пів року.

20 червня там стався вибух з подальшим займанням, унаслідок чого загинули п'ятеро людей, а ще декілька постраждали. Тоді причиною пожежі місцева влада назвала "людський фактор".

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