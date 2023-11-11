Вибухи в РФ: загорівся пороховий завод, зійшов з рейок потяг

У Росії загорівся пороховий завод і зійшов з рейок поїзд. Офіційна влада підтверджує ці факти, але не називає їхні причини. За даними місцевих ЗМІ, обом інцидентам передували "хлопки". ГУР свою причетність не коментує.

У Рязанській області РФ у суботу, 11 листопада, зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда "внаслідок втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту", повідомила Московська залізниця.

Там додали, що машиніст отримав незначні ушкодження, однак інших подробиць інциденту не уточнили.

Російські ЗМІ стверджують, що сходженню потяга з рейок передував "хлопок", сім вагонів нібито з мінеральними добривами - перевернулися. З посиланням на джерела вони пишуть, що були підірвані два саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням, які заклали під шпали.

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Пожежа на пороховому заводі

Крім того, російські медіа з посиланням на очевидців повідомляють і про вибух у Тамбовській області РФ, який передував пожежі на пороховому заводі в місті Котовськ.

У регіональному управлінні міністерства надзвичайних ситуацій РФ підтвердили факт пожежі в "окремій одноповерховій цегляній будівлі "Тамбовського порохового заводу". Там заявили, що вогонь охопив 300 квадратних метрів, однак не уточнили причин пожежі.

Як зазначає російська служба ВВС - це вже другий подібний інцидент на цьому заводі за останні пів року. 20 червня там стався вибух з подальшим займанням, унаслідок чого п'ять людей загинули, ще декілька - постраждали. Тоді місцева влада назвала причиною пожежі "людський фактор".

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Вибух у Підмосков'ї

Також у ніч на суботу міністерство оборони РФ заявило про збиття двох дронів над територією Смоленської та Московської областей.

За даними російських ЗМІ, один з безпілотників вибухнув у районі підмосковного міста Коломна неподалік підприємства "Конструкторское бюро машиностроения". Воно займається розробкою багатьох російських озброєнь: від мінометів до оперативно-тактичних ракетних комплексів на кшталт "Іскандер".

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ГУР: Хороші новини

Видання "РБК-Україна" написало з посиланням на джерела в секторі безпеки та оборони, що до вибухів на обох вищезгаданих заводах причетне Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону заявив, що "не може ні підтвердити, ні спростувати" інформацію. "Пороховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з рейок зійшов. Ну, бачите, і на Росії добрі люди відзначають першу річницю звільнення українського Херсона, з чим усіх ГУР і вітає", - сказав він.

Юсов додав, що такі новини - безумовно хороші. "Всі об'єкти у Росії, які і далі мають стосунок до геноцидної війни проти українців, з ними і далі буде щось траплятися", - зазначив він.

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