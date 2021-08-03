У Росії речницю Навального засудили до півтора року обмеження волі

Преображенський суд Москви засудив прессекретарку опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш до півтора року обмеження волі у "санітарній справі". Повідомлення про це з'явилося в понеділок, 16 серпня, в Twitter-акаунті Ярмиш, який веде її команда.

Ярмиш визнали винною в "підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил". Їй заборонено змінювати постійне місце проживання, виїжджати за межі Москви і Московської області, залишати житло після 22 години, брати участь у мітингах і масових заходах. Раз на місяць Ярмиш зобов'язана відмічатися в кримінально-виконавчій інспекції.

"Санітарний справа" була порушена після неузгодженої акції 23 січня на підтримку Олексія Навального. За версією слідства, опозиціонери через соцмережі закликали людей вийти на вулиці, щоб підтримати заарештованого політика. На цей заклик відгукнулися в тому числі люди, заражені коронавірусом, стверджує слідство.

У справі, порушеній 30 січня, вже винесли кілька вироків. Юристка ФБК Любов Соболь отримала 1,5 року обмеження волі, брат лідера російської опозиції Олег Навальний - один рік позбавлення волі умовно. Ще одному соратнику Навального - Миколі Ляскіну - дали рік обмеження волі.

Свого вироку ще очікують глава "Альянсу лікарів" Анастасія Васильєва, муніципальні депутати Люся Штейн і Дмитро Барановський, учасниця Pussy Riot Марія Альохіна, колишній координатор московського штабу Навального Олег Степанов. Максимальний термін за цією статтею - два роки позбавлення волі.

Опозиціонери вважають справу політичною, спрямованою на те, щоб не дати прихильникам Навального повноцінно брати участь у кампанії з виборів до Держдуми.