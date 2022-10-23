Літак Су-30 впав на житловий буинок в Іркутську Фото: Dmitry Yemchuk/TASS/IMAGO
КатастрофиРосійська Федерація
У РФ на житловий будинок в Іркутську упав винищувач Су-30
Олександр Куницький
24 хв. тому
Аварія сталася під час випробувального польоту. Обидва пілоти загинули. З мирних жителів ніхто не постраждав, заявила місцева влада.
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У російському місті Іркутськ під час проведення випробувального польоту у неділю, 23 жовтня, зазнав аварії винищувач Су-30. Літак упав на один із житлових будинків у секторі приватної забудови, внаслідок чого розпочалася пожежа, що поширилася на площу 200 квадратних метрів, повідомляють російські ЗМІ.
На кадрах, що надходили з місця подій, було видно заграву пожежі та стовп диму. Як зазначили в місцевому управлінні МНС, відкрите горіння на місці падіння літака ліквідовано.
Обидва пілоти загинули
Агентство "Інтерфакс" повідомило з посиланням на Єдину диспетчерську службу РФ, що обидва пілоти Су-30 загинули. Водночас з місцевих мешканців ніхто не постраждав, заявив губернатор регіону Ігор Кобзєв.
Будинок площею 100 квадратних метрів був розрахований на проживання двох родин. Людей у будинку на момент авіакатастрофи не було, зазначили у МНС РФ. Без електроенергії після аварії літака в Іркутську залишилося 150 будинків, вказала місцева влада. Також чиновники запевнили, що підготовлено пункт тимчасового розміщення у разі, якщо комусь із місцевих жителів знадобиться допомога. Про причину авіакатастрофи поки що нічого не повідомляється.
У понеділок, 17 жовтня, схожа авіакатастрофа з військовим літаком сталася в Єйську - там впав на багатоповерхівку Су-34, внаслідок чого, за офіційними даними, загинули 15 людей, а 43 постраждали.