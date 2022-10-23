  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Літак Су-30 впав на житловий буинок в Іркутську
Літак Су-30 впав на житловий буинок в Іркутську Фото: Dmitry Yemchuk/TASS/IMAGO
КатастрофиРосійська Федерація

У РФ на житловий будинок в Іркутську упав винищувач Су-30

Олександр Куницький
24 хв. тому

Аварія сталася під час випробувального польоту. Обидва пілоти загинули. З мирних жителів ніхто не постраждав, заявила місцева влада.

https://p.dw.com/p/4IZSs

У російському місті Іркутськ під час проведення випробувального польоту у неділю, 23 жовтня, зазнав аварії винищувач Су-30. Літак упав на один із житлових будинків у секторі приватної забудови, внаслідок чого розпочалася пожежа, що поширилася на площу 200 квадратних метрів, повідомляють російські ЗМІ.

На кадрах, що надходили з місця подій, було видно заграву пожежі та стовп диму. Як зазначили в місцевому управлінні МНС, відкрите горіння на місці падіння літака ліквідовано.

Обидва пілоти загинули

Агентство "Інтерфакс" повідомило з посиланням на Єдину диспетчерську службу РФ, що обидва пілоти Су-30 загинули. Водночас з місцевих мешканців ніхто не постраждав, заявив губернатор регіону Ігор Кобзєв.

Пожежу після падіння літака в Іркутську загасили
Пожежу після падіння літака в Іркутську загасилиФото: Emercom/TASS/IMAGO

Будинок площею 100 квадратних метрів був розрахований на проживання двох родин. Людей у будинку на момент авіакатастрофи не було, зазначили у МНС РФ. Без електроенергії після аварії літака в Іркутську залишилося 150 будинків, вказала місцева влада. Також чиновники запевнили, що підготовлено пункт тимчасового розміщення у разі, якщо комусь із місцевих жителів знадобиться допомога. Про причину авіакатастрофи поки що нічого не повідомляється.

У понеділок, 17 жовтня, схожа авіакатастрофа з військовим літаком сталася в Єйську - там впав на багатоповерхівку Су-34, внаслідок чого, за офіційними даними, загинули 15 людей, а 43 постраждали.

Читайте також: У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

Су-30 - багатоцільовий винищувач покоління "4+", розроблений "Дослідно-конструкторським бюро Сухого". Серійно випускається на Іркутському авіазаводі.

Російський десантник про "бардак" в армії РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Евакуація людей у Херсоні

РФ прагне знелюднити частину Херсонщини "евакуацією" - ISW

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Черга на перетин кордоні РФ та Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Непростий шлях українських біженців з Росії до Естонії

Суспільство22 жовтня 2022 р.
Учасники другого дня саміту ЄС

Що говорили про Україну на саміті Євросоюзу

Що говорили про Україну на саміті Євросоюзу

Політика21 жовтня 2022 р.
Залзіничний вокзал у Бресті (архівне фото)

Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Військові та танки на білоруській залізниці? Що відомо

Конфлікти21 жовтня 2022 р.
Іранський дрон "Shahed-136"

Американська диво-зброя проти іранських "мопедів"?

Американська диво-зброя проти іранських "мопедів"?

Технології21 жовтня 2022 р.
Критична інфраструктура Німеччини практично незахищена

Критична інфраструктура Німеччини практично не захищена

Критична інфраструктура Німеччини практично не захищена

Економіка21 жовтня 2022 р.
Станції метро у Києві стають укриттям під час повітряних атак Росії

Як захищені кияни під час повітряних атак

Як захищені кияни під час повітряних атак

Конфлікти21 жовтня 2022 р.
На головну сторінку