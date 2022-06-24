У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

Під російською Рязанню вранці в п'ятницю, 24 червня, впав військово-транспортний літак Іл-76. Він летів з Оренбурга до Бєлгорода, а в Рязані мав дозаправитись.

Інформацію про падіння офіційно підтвердило міністерство оборони РФ: "24 червня в Рязанській області здійснив жорстку посадку військово-транспортний літак Іл-76. У ході проведення навчально-тренувального польоту без вантажу через виявлену несправність двигуна екіпажем було ухвалене рішення здійснити посадку на ґрунт. При зіткненні з землею літак частково зруйнувався".

За даними російських ЗМІ, на борту було 10 людей. Троє з них загинули, сімох доставили до медичних закладів. Подробиці про їхній стан не наводяться.

Літак впав у полі в районі Михайлівського шосе, неподалік від житлових будинків. Із місцевих мешканців ніхто не постраждав.

Після аварії почалася пожежа, але її вже повністю загасили. Руйнувань на землі через падіння літака немає.

Нагадаємо, що минулого тижня в Бєлгородській області РФ впав російський штурмовик Су-25, а на початку цього тижня в Ростовській області - ще один. Обидві області мають кордон з Україною, проти якої Росія розпочала повномасштабну війну 24 лютого.

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