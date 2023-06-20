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У РФ легалізували призов засуджених в армію за контрактом

Віталій Кропман
47 хв. тому

Ув'язнені, які укладуть контракти з російським міноборони, будуть помилувані.

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Дурждума РФ узаконила призов до армії за контрактом засуджених
Дурждума РФ узаконила призов до армії за контрактом засудженихФото: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa/picture alliance

Державна дума РФ ухвалила у вівторок, 20 червня, одразу в двох читаннях законопроєкт, що дозволяє засудженим за нетяжкі злочини, укладати контракти на проходження "військової служби в період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час". 

Законопроєкт поширюється також на осіб, які вже вийшли на свободу, але чия судимість ще не знята або не погашена.

Злочинами невеликої тяжкості у РФ вважаються "умисні та необережні діяння" з максимальним покаранням до трьох років позбавлення волі, середньої тяжкості - "умисне діяння" з максимальним строком у п'ять років тюрми. Під них потрапляють, зокрема, грабіж, вимагання, вбивство у стані афекту.

Засуджені за тероризм, державну зраду, екстремізм, диверсію та інші тяжкі злочини, згідно з російським кримінальним кодексом, скористатися цим правом не зможуть.

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Легалізація наявних процедур

Порядок укладення контрактів з ув'язненими визначатиме міністерство оборони РФ. Засуджені, які уклали контракт, будуть звільнені від покарання шляхом помилування. 

Законопроєкт де-факто легалізує рішення, вже ухвалені під час повномасштабної війни Росії проти України. В РФ ув'язнених уже вербували, обіцяючи помилування після закінчення "служби". Першою цим почала займатися приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер", а згодом і міноборони РФ.

Скільки осіб були завербовані на війну з російських колоній, не відомо. Федеральна служба покарань РФ у листопаді 2022 року повідомляла про рекордне скорочення кількості ув'язнених на 23 тисячі осіб за два місяці. Згодом ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що в Росію "після виконання контракту" повернулися 32 тисячі колишніх в'язнів, раніше завербованих для участі у війні проти України.

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