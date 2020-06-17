У Росії ексжурналісти видання "Ведомости" запускають нове ЗМІ

Колишні співробітники російської газети "Ведомости", що пішли з видання на знак протесту проти призначення на посаду головного редактора Андрія Шмарова, оголосили про запуск нового медіапроєкту під назвою VTimes. "Ми впевнені, що Росії як ніколи раніше необхідні незалежні джерела інформації, яким можна довіряти, потрібні майданчики для вільного обміну думками і для професійної експертизи", - йдеться в заяві творців нового медіаресурсу в понеділок, 27 липня.

За їхнім задумом, новий проєкт почне роботу восени і висвітлюватиме вже відомі за "Ведомостями" теми, а також публікуватиме матеріали про здоров'я, екологію, відповідальне споживання і людський капітал. Засновнику "Ведомостей" Дерку Сауеру відведена роль радника проєкту. Він не буде інвестором або менеджером, наголошується в заяві.

Конфлікт журналістів "Ведомостей" з Андрієм Шмаровим

Конфлікт з колективом видання виник у Шмарова вже після першої зустрічі з редакцією, на якій він заявив, що не обізнаний з кодексом журналістів "Ведомостей".

Наприкінці березня Шмаров без обговорення з автором статті змінив на прямо протилежний заголовок матеріалу про продаж компанією "Роснефть" активів у Венесуелі і без консультацій з юристами "Ведомостей" зняв з сайту колонку Костянтина Соніна про "Роснефть". Крім того, він заборонив публікувати новини на основі досліджень "Левада-Центру", пославшись на прохання адміністрації російського президента. Після цього редакція продовжила публікувати дані "Левада-центру" і колонки його співробітників в рубриці "Думки".

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15 червня стало відомо, що Рада директорів компанії "Бізнес ньюз медіа" (БНМ), що є видавцем "Ведомостей", затвердила Андрія Шмарова головним редактором. Після цього на знак протесту проти такого призначення з газети звільнилися всі п'ятеро заступників головного редактора. У повідомленні про звільнення вони вказали, що Шмаров "неодноразово порушив чинні у виданні редакційні норми і правила".

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" висловила стурбованість ситуацією в авторитетному виданні, закликавши російську владу не втручатися в редакційну політику "Ведомостей".