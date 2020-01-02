Конфлікт у "Ведомостях": звільнилися всі заступники головреда

Усі п'ятеро заступників головного редактора російської газети "Ведомости" звільняються з видання на знак протесту проти призначення на посаду головного редактора Андрія Шмарова. Про це повідомляється на сайті російської газети в понеділок, 15 червня.

Крім заступників головреда "Ведомостей" Дмитра Сімакова, Бориса Сафронова, Філіпа Стеркіна, Кирила Харатьяна, які пропрацювали у виданні близько 15 років, і Олександра Губського, який працював у "Ведомостях" з часу заснування видання, редакцію залишають також виконувачка обов'язків шеф-редакторки сайту Vedomosti.ru Олександра Чунова і редакторка відділу економіки Єлизавета Базанова.

Читайте також: Путін підписав закон про ізоляцію рунету

У повідомленні редакції співробітники, що звільняються, написали, що Андрій Шмаров, який виконує обов'язки головного редактора "Ведомостей" з кінця березня 2020 року, "неодноразово порушив чинні у виданні редакційні норми і правила".

Конфлікт журналістів "Ведомостей" з Андрієм Шмаровим

Конфлікт з колективом видання виник у Шмарова вже після першої зустрічі з редакцією, на якій він заявив, що не обізнаний з кодексом журналістів "Ведомостей", йдеться на сайті газети. "За останні місяці з "Ведомостей" пішли вже близько 10 журналістів з більш ніж 90, у тому числі керівники трьох відділів. Всі вони називали основною причиною звільнення небажання працювати зі Шмаровим", - нагадують журналісти.

Читайте також: Російські телеканали приховали дизлайки під новорічним зверненням Путіна

Наприкінці березня Шмаров без обговорення з автором статті змінив на прямо протилежний заголовок матеріалу про продаж компанією "Роснефть" активів у Венесуелі і без консультацій з юристами "Ведомостей" зняв з сайту колонку Костянтина Соніна про "Роснефть". Крім того, він заборонив публікувати новини на основі досліджень "Левада-Центру", пославшись на прохання адміністрації президента. Після цього редакція продовжила публікувати дані "Левада-центру" і колонки його співробітників в рубриці "Думки".

15 червня стало відомо, що Рада директорів компанії "Бізнес ньюс медіа" (БНМ), що є видавцем "Ведомостей", затвердила Андрія Шмарова головним редактором.