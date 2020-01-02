 Конфлікт у ″Ведомостях″: звільнилися всі заступники головреда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Конфлікт у "Ведомостях": звільнилися всі заступники головреда

Головний редактор російського видання змінював заголовки матеріалів, знімав статті з сайту і забороняв публікувати новини на основі досліджень "Левада-Центру".

Газетний кіоск у Москві

Газетний кіоск у Москві

Усі п'ятеро заступників головного редактора російської газети "Ведомости" звільняються з видання на знак протесту проти призначення на посаду головного редактора Андрія Шмарова. Про це повідомляється на сайті російської газети в понеділок, 15 червня.

Крім заступників головреда "Ведомостей" Дмитра Сімакова, Бориса Сафронова, Філіпа Стеркіна, Кирила Харатьяна, які пропрацювали у виданні близько 15 років, і Олександра Губського, який працював у "Ведомостях" з часу заснування видання, редакцію залишають також виконувачка обов'язків шеф-редакторки сайту Vedomosti.ru Олександра Чунова і редакторка відділу економіки Єлизавета Базанова.

Читайте також: Путін підписав закон про ізоляцію рунету

У повідомленні редакції співробітники, що звільняються, написали, що Андрій Шмаров, який виконує обов'язки головного редактора "Ведомостей" з кінця березня 2020 року, "неодноразово порушив чинні у виданні редакційні норми і правила".

Конфлікт журналістів "Ведомостей" з Андрієм Шмаровим

Конфлікт з колективом видання виник у Шмарова вже після першої зустрічі з редакцією, на якій він заявив, що не обізнаний з кодексом журналістів "Ведомостей", йдеться на сайті газети. "За останні місяці з "Ведомостей" пішли вже близько 10 журналістів з більш ніж 90, у тому числі керівники трьох відділів. Всі вони називали основною причиною звільнення небажання працювати зі Шмаровим", - нагадують журналісти.

Читайте також: Російські телеканали приховали дизлайки під новорічним зверненням Путіна

Наприкінці березня Шмаров без обговорення з автором статті змінив на прямо протилежний заголовок матеріалу про продаж компанією "Роснефть" активів у Венесуелі і без консультацій з юристами "Ведомостей" зняв з сайту колонку Костянтина Соніна про "Роснефть". Крім того, він заборонив публікувати новини на основі досліджень "Левада-Центру", пославшись на прохання адміністрації президента. Після цього редакція продовжила публікувати дані "Левада-центру" і колонки його співробітників в рубриці "Думки".

15 червня стало відомо, що Рада директорів компанії "Бізнес ньюс медіа" (БНМ), що є видавцем "Ведомостей", затвердила Андрія Шмарова головним редактором.

Дивитись відео 03:12

Міграція з Росії: молодь планує майбутнє за кордоном (24.07.2018)

Також за темою

Moskau | Vladimir Putin bereitet sich auf die Neujahrsansprache vor

Російські телеканали приховали дизлайки під новорічним зверненням Путіна 02.01.2020

Кілька провідних російських телеканалів приховали лічильники лайків і дизлайків під новорічним зверненням президента РФ Володимира Путіна, розміщеним ними у YouTube.

Реклама

Докладно

Сергій Стерненко

Справа Стерненка

Що потрібно знати про кримінальне переслідування активіста.  

Vlog - Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi (DW/M. Malyi)

Спаржа: у чому феномен її популярності у ФРН (відео)

1800 фермерських господарств вирощують спаржу у ФРН. Навколо цих білих пагонів обертається ціла галузь економіки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  