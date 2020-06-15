"Репортери без кордонів" стурбовані ситуацією в російській газеті "Ведомости"

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) висловила стурбованість ситуацією в авторитетній російській газеті "Ведомости" і закликала владу Росії не втручатися в редакційну політику цього видання. "У випадку з газетою "Ведомости" виникла загроза встановлення контролю з боку прихильників Кремля над одним з останніх критичних голосів на ринку російських економічних газет", - зазначив глава німецької філії "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір (Christian Mihr) в заяві, оприлюдненій у середу, 17 червня.

Мір наголосив, що уряду Росії "необхідно захищати незалежність таких редакцій замість того, щоб неприховано втручатися в їхні справи, як це зробив заступник міністра інформації" РФ Олексій Волін. Раніше Волін заявив, що всі співробітники "Ведомостей", які не готові підтримати нового головного редактора цього видання, повинні бути негайно звільнені.

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Газета "Ведомости" 15 червня повідомила, що на знак протесту проти призначення на посаду головного редактора видання Андрія Шмарова звільнилися всі п'ятеро його заступників. У повідомленні редакції співробітники, які звільняються, написали, що Шмаров, виконуючий обов'язки головного редактора "Ведомостей" з кінця березня 2020 року, "неодноразово порушив чинні у виданні редакційні норми і правила".

Конфлікт журналістів "Ведомостей" з Андрієм Шмаровим

Конфлікт з колективом видання виник у Шмарова вже після першої зустрічі з редакцією, на якій він заявив, що не обізнаний з кодексом журналістів "Ведомостей", йдеться на сайті газети. "За останні місяці з "Ведомостей" пішли вже близько 10 журналістів з більш ніж 90, у тому числі керівники трьох відділів. Всі вони називали основною причиною звільнення небажання працювати зі Шмаровим", - нагадують журналісти.

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Наприкінці березня Шмаров без обговорення з автором статті змінив на прямо протилежний заголовок матеріалу про продаж компанією "Роснефть" активів у Венесуелі і без консультацій з юристами "Ведомостей" зняв з сайту колонку Костянтина Соніна про "Роснефть". Крім того, він заборонив публікувати новини на основі досліджень "Левада-Центру", пославшись на прохання адміністрації президента. Після цього редакція продовжила публікувати дані "Левада-центру" і колонки його співробітників в рубриці "Думки".

15 червня стало відомо, що Рада директорів компанії "Бізнес ньюс медіа" (БНМ), що є видавцем "Ведомостей", затвердила Андрія Шмарова головним редактором.