У РФ зійшов з рейок товарняк з паливом

У Волгоградській області РФ зійшли з рейок кілька вагонів вантажного потяга внаслідок "втручання сторонніх осіб". Є інформація про удар дроном. Про постраждалих не повідомляється.

Під російським містом Волгоградом у ніч на вівторок, 14 травня, зійшов з рейок вантажний потяг. Як повідомила Приволзька залізниця РФ, інцидент стався поблизу станції Котлубань унаслідок "втручання сторонніх осіб".

Нештатна ситуація призвела до займання двох цистерн з паливом і вагону з пиломатеріалами та затримки руху потягів. Згодом пожежу вдалося загасити. Обійшлося без жертв і постраждалих, кажуть в місцевому ГУ МНС РФ.

Причина - удар БпЛА

Тим часом Telegram-канал Baza повідомляє , що два вагони з паливом загорілися унаслідок атаки дрона, після чого одна цистерна вибухнула й стався розлив палива та спалахнула трава.

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Рух поїздів на станції Котлубань у Волгоградській області відновлено по одній колії в реверсивному режимі, повідомила Приволзька залізниця.

Чим примітна станція Котлубань?

За даними російських мілітаристів , станція Котлубань розташована в селищі Самофалівка і має залізничну гілку, що веде до арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ, розміщеного неподалік.

Нагадаємо, останнім часом у РФ почастішали атаки за участю БпЛА, в чому Москва регулярно звинувачує Київ.