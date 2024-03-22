У РФ записали "міжнародний рух ЛГБТ" у терористи

Організації з назвою "міжнародний рух ЛГБТ" у РФ не існує. Але це не завадило владі країни ще наприкінці 2023 року заборонити її за "екстремізм". А тепер "рух" внесли до реєстру терористів та екстремістів.

У Росії "міжнародний рух ЛГБТ" та його "структурні підрозділи" внесено до реєстру терористичних та екстремістських організацій. Відповідне рішення опубліковано на сайті Росфінмоніторингу у п'ятницю, 22 березня.

Згідно із законодавством РФ, банки зобов'язані заморожувати кошти і припинити обслуговування із внесеними до цього реєстру, пише "Інтерфакс".

Ще наприкінці 2023 року Верховний суд РФ за позовом мін'юсту країни заборонив "міжнародний рух ЛГБТ", оголосивши його екстремістською організацією, попри те, що організації з такою назвою не існує. Оголошення організації екстремістською дозволяє виносити щодо її учасників суворі судові вироки.

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Звинувачення у "ЛГБТ-пропаганді"

У середині березня стало відомо, що у зв'язку з оголошенням "руху ЛГБТ" екстремістським порушено першу кримінальну справу про організацію екстремістської організації та участь у ній. Справа пов'язана з оренбурзьким гей-баром Pose. 20 березня адміністратора та арт-директора цього бару відправили до СІЗО.

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За останні тижні низка росіян була засуджена до штрафів за публікацію в інтернеті фотографій з райдужними прапорами. Двох жінок засудили за поширення відео, на якому вони цілуються.