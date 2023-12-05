У РФ заявили, що Крим вночі атакували понад 40 дронів

За твердженням російського міноборони, над Кримом і акваторією Азовського моря збили 41 безпілотник.

Міністерство оборони РФ заявило про збиття в ніч на вівторок, 5 грудня, над окупованим Росією Кримом 41 безпілотного літального апарату (БпЛА).

Спочатку російське відомство відзвітувало, що над акваторією Азовського моря та Кримом засоби російської протиповітряної оборони (ППО) "знищили" вночі 22 безпілотники, а ще 13 БпЛА - "перехопили".

Згодом в міноборони РФ заявили ще про одну атаку дронів близько 5:00 ранку. Тоді нібито російська ППО "знищила" чотири дрони і "перехопила" два над акваторією Азовського моря.

Про наслідки нічної атаки міноборони РФ, як завжди, не повідомило. Там традиційно заявили, що "запобігли спробі київського режиму здійснити терористичну атаку".

За даними ЗМІ та Telegram-каналів, які посилаються на очевидців, рух Кримським мостом зупинили на понад чотири години - найдовше з моменту атаки в жовтні 2022 року. Вибухи лунали у Феодосії та Керчі. За непідтвердженими даними, атакували нафтобазу "Морской нефтяной терминал" під Феодосією та суднобудівний завод "Залив" у Керчі.

Україна офіційно не коментувала ці повідомлення.

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