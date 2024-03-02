У РФ прізвище "Навальний" визнали екстремістською символікою

Прізвище "Навальний" щонайменше в чотирьох регіонах РФ суди прирівняли до символіки екстремістської організації. Про це ввечері в п'ятницю, 1 березня, повідомив у Telegram російський правозахисний проєкт "Первый отдел".

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"Прізвище "Навальний" ототожнили з екстремістською символікою в Челябінську, Краснодарі та Мурманську. Раніше автор Telegram-каналу "Симбирский шугожор" Віталій Ахмеров розповів, що в Ульяновську на нього склали протокол про правопорушення за згадку Олексія Навального", - ідеться в пості.

Арешт за прізвище "Навальний" на плакаті

Правозахисники змогли ознайомитися з трьома постановами судів у справах про адміністративні порушення, виписаними учасникам акцій пам'яті Олексія Навального - опозиційного політика, який помер 16 лютого в російській колонії на Крайній Півночі та був похований 1 березня на Борисовському кладовищі в Москві.

Зазначається, що фігурантам справ призначили покарання у вигляді адміністративних арештів за прізвище "Навальний" на плакатах. Одна з дівчат, яка прийшла на акцію в пам'ять про політика, зокрема, тримала в руках плакат зі словами: "Убитий Олексій Навальний. Його кров на твоїх руках, Вова".

"На тексті напису присутні ім'я та прізвище засновника і лідера громадського руху "Штаби Навального", некомерційних організацій "Фонд боротьби з корупцією" (ФБК), "Фонд захисту прав громадян" (ФЗПГ), які неодноразово використовували ім'я і прізвище "Олексій Навальний" як атрибутику і символіку", - цитує "Перший відділ" ухвалу суду у справі про це "порушення".

Юрист: Прізвище не може вважатися екстремістською символікою

Як підкреслюють у "Першому відділі", "прізвище "Навальний", написане де б то не було, не може вважатися екстремістською символікою.

"Символіка, яка визнається екстремістською, має бути зазначена в рішенні суду. Жодним рішенням суду прізвище Навального не було заборонено і не може бути заборонено. Ім'я та прізвище - це те, що не можна забрати в людини", - підкреслює адвокат Євген Смирнов.