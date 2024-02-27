У РФ до 2,5 років колонії засудили співголову "Меморіалу"

Російського правозахисника Олега Орлова визнали винним у повторній "дискредитації" російської армії через статтю, що засуджує війну РФ проти України, і взяли під варту в залі суду.

Головинський районний суд Москви засудив співголову російської правозахисної організації "Меморіал"Олега Орлова до двох років і шести місяців колонії загального режиму за звинуваченням у повторній "дискредитації" армії РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 27 лютого.

Приводом для порушення справи став пост на сторінці Орлова в Facebook з посиланням на його власну статтю "Їм хотілося фашизму. Вони його отримали", що засуджує війну Росії проти України. СТорона обвинувачення вимагала для нього два роки й 11 місяців колонії. 70-річний правозахисник, як повідомляється, був узятий під варту відразу після оголошення вироку, його вивели із зали суду в наручниках.

Головинський райсуд розглядав справу Орлова повторно. Восени 2023 року правозахисника за цим же звинуваченням засудили до штрафу у розмірі 150 тисяч рублів. Прокуратура тоді просила покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, захист співголови "Меморіалу" наполягав на його повній невинуватості.

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Вирок Орлову був оскаржений прокуратурою, яка стверджувала, що в справі є обтяжувальна обставина - "мотив ідеологічної ворожнечі й ненависті". В результаті суд наприкінці 2023 року повернув справу в прокуратуру. Повторний розгляд справи в суді розпочався 16 лютого.

Орлов не сподівався, що його виправдають

Олег Орлов свою провину заперечує. На суді правозахисник заявив, що не братиме участі в дебатах і не даватиме свідчення, а тільки виступить з останнім словом. За інформацією російської "Новой газеты", він також заборонив адвокатам викликати свідків захисту через побоювання накликати на них репресії.

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У своєму останньому слові Орлов зв'язав воєдино "смерть, а точніше, вбивство Олексія (Навального. - Ред.), судові розправи над іншими критиками режиму, придушення свободи в країні, вторгнення російських військ в Україну". Він припустив, що вирок йому буде обвинувальним, "бо сподіватися на виправдувальний вирок в нинішніх умовах було б верхом наївності". Водночас правозахисник наголосив, що"ні в чому не кається".

Німецькі правозахисники засудили репресії Кремля щодо Орлова

На рішення російського суду відреагував член правління Німецького товариства імені Андрія Сахарова Петер Франк (Peter Franck). "Через десять років після початку війни проти України та через два роки після початку повномасштабного нападу на цю країну знову розкривається справжній характер російського режиму. Зовнішньополітична агресія йде пліч-о-пліч з внутрішніми репресіями. Вирок 70-річному Олегу Орлову покликаний змусити замовкнути один з останніх голосів незалежного громадянського суспільства в Росії. Непохитний і безстрашний, Олег Орлов неодноразово публічно виступав проти агресивної війни Росії, усвідомлюючи пов'язані з цим ризики. Цим він показав приклад для іншої Росії. З цією Росією ми солідарні", - цитує заяву Франка пресслужба німецької правозахисної організації.

Німецькі правозахисники запевнили, що ніколи не змиряться з переслідуваннями дисидентів та політичних в'язнів у РФ та озвучили вимогу припинити репресії та звільнити Олега Орлова і всіх політв'язнів.