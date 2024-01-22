У РФ 40 годин гасили пожежу на нафтотерміналі після атаки

Пожежникам знадобилося більше доби, щоб після атаки українських дронів загасити пожежу на нафтовому терміналі "Новатек" у порту Усть-Луга у Ленінградській області.

Пожежу на нафтовому терміналі російського виробника природного газу "Новатек" в порту Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки приблизно за 170 км на захід від Санкт-Петербурга, загасили впродовж понад доби. Голова адміністрації Кінгісеппського району Ленінградської області Юрій Запалацький повідомив про локалізацію пожежі у понеділок, 22 січня, близько 15.00 за Києвом. Перші дані про неї з'явилися у ніч на 21 січня.

Хоча спочатку міністерство оборони Росії повідомляло про те, що атака українських безпілотників у ніч на неділю була відбита, проте у понеділок речник Кремля Дмитро Пєсков все ж визнав влучання, повідомляє агенція "Интерфакс".

Водночас Пєсков зазначив, що Росія вживає необхідних заходів "для захисту від подібних терористичних атак".

ЗМІ: За атакою стоїть СБУ

У неділю, 21 січня, російська газова компанія "Новатек" заявила про призупинення робіт на контрольованому нею терміналі на Балтійському морі внаслідок загоряння "промислових об'єктів". Водночас російські ЗМІ повідомляли, що перед інцидентом в районі Кінгісеппа було помічено як мінімум два БпЛА.

Українська агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела повідомила, що термінал атакували дрони в межах спецоперації Служби безпеки України (СБУ). Як зазначив співрозмовник агенції, термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області є важливим об'єктом для Росії, адже там переробляють пальне, яке, зокрема, поставляється і для військ РФ.

Після атаки "Новатек" тимчасово зупинив не тільки пошкоджений термінал, але й сусідній завод з переробки газового конденсату на легкий бензин, дизельне паливо, парафін і мазут.