Москва заявляє про атаки дронів у трьох областях

Міноборони РФ повідомило про збиті вночі БпЛА над Тульською, Орловською та Смоленською областями. Крім того, у порту в Ленінградській області сталася пожежа.

Влада Тульської області в ніч на неділю, 21 січня, повідомила про відбиту атаку безпілотника. Згідно із заявою місцевого міністерства з регіональної безпеки, система ППО збила БпЛА - "руйнувань інфраструктури та постраждалих немає". Місцеві Telegram-канали опублікували відео із вибухом.

Міноборони РФ підтвердило повідомлення про збитий дрон, а також заявило про відбиття атак безпілотників в інших областях РФ. Щонайменше один БпЛА був збитий над Орловською областю і ще три - над Смоленською, випливає із заяви відомства.

У порту в Ленінградській області сталася пожежа

Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про пожежу в порту Усть-Луга, що знаходиться в Кінгісепському районі. За його словами, спалах стався на терміналі компанії НОВАТЕК - одного з найбільших видобувачів природного газу в РФ. Термінал, розташований за 110 кілометрів на захід від Санкт-Петербурга біля кордону з Естонією.

Дрозденко не уточнив причини пожежі, але заявив, що постраждалих немає. Чиновник опублікував короткий ролик, на якому можна побачити велику пожежу в порту.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що перед інцидентом в районі Кінгісеппа було помічено як мінімум два БпЛА. Офіційне підтвердження цієї інформації на момент публікації статті не надходило.

Ленінградська область - найвіддаленіша з атакованих

18 січня міноборони РФ вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повідомило про збитий дрон над Ленінградською областю. Низка ЗМІ повідомили, що був атакований АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал", який знаходиться в місті Санкт-Петербург - приблизно за 800 км від кордону з Україною.

Джерело у спецслужбах видання "РБК-Україна" повідомляло, що відтепер військові об'єкти Санкт-Петербурга та Ленінградської області знаходиться "у зоні досяжності українських сил".

Наприкінці серпня 2023 року дрони атакували аеродром у Псковській області, що знаходиться за понад 700 км від кордону з Україною - це вважалося найвіддаленішою атакою ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський після неї заявляв, що "українською далекобійною зброєю" вражена ціль "за 700 кілометрів".

Читайте також: Експертка: "Україна лідирує в інноваціях із застосування дронів"