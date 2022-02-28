 У Раді ЄС підтримали екстрене підключення енергосистеми України до Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2022

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Новини

У Раді ЄС підтримали екстрене підключення енергосистеми України до Європи

У Євросоюзі хочуть підтримати стабільність енергосистеми України в умовах війни, яку розв'язала Росія. Рада ЄС висловилася за екстрену синхронізацію електромереж України з Європою.

Ukraine Elektrizität - Umspannwerk bei Kiew

Рада Європейського Союзу підтримала екстрену синхронізацію енергосистем України та Молдови до електромережі континентальної Європи. Про це за підсумками засідання міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 28 лютого, заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент DW.

За її словами, в умовах військового нападу з боку Росії, Україна звернулася з проханням екстрено підключити її до європейської енергосистеми. "За столом (засідання Ради ЄС. - Ред.) була широка згода на це. На основі цього, ми будемо швидко рухатися разом з ENTSO-E, аби приєднати енергетичну систему України настільки швидко, наскільки це можливо", - заявила Сімсон і додала, що це також стосується і Молдови.

ENTSO-E - це Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії. Саме з нею у 2017 році оператор енергосистеми України "Укренерго" підписав угоду про синхронізацію, яку згодом стали називати енергетичним безвізом. Однією з умов інтеграції України в енергосистему Європи було проходження тестів у ізольованому режимі від Росії та Білорусі. Вони були заплановані на 24-26 лютого. Після цього в українському уряді вирішили не підключатися знову до енергосистеми РФ і Білорусі.

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Сімсон підтвердила, що Україна пройшла успішно всі тести ізольованого режиму. Тепер у Єврокомісії та ENTSO-E оцінюють ризики екстреного підключення України, щоб не поставити під загрозу стабільність енергосистеми Європи. При цьому в мережі операторів переконані, що екстрена синхронізація можлива, додала Сімсон. За її словами, на це можуть знадобитися дні або ж навіть кілька тижнів.

Під час екстреної синхронізації між Україною та країнами ЄС не буде торгівлі електроенергією. Але вона допоможе Україні підтримувати живлення споживачів в умовах війни.

"Звісно, ми підтримуємо, щоб Україна швидше отримала спільні електромережі з Європою. Але швидше означає також, що енергосистема повинна бути безпечною за європейськими стандартами, щоб не сталося так, що у всій Європі буде блекаут, якщо російська армія захопить електростанцію в Україні", - заявив у Брюсселі міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), який відповідає також за енергетику.

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