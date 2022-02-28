У Раді ЄС підтримали екстрене підключення енергосистеми України до Європи

Рада Європейського Союзу підтримала екстрену синхронізацію енергосистем України та Молдови до електромережі континентальної Європи. Про це за підсумками засідання міністрів енергетики країн ЄС у Брюсселі в понеділок, 28 лютого, заявила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент DW.

За її словами, в умовах військового нападу з боку Росії, Україна звернулася з проханням екстрено підключити її до європейської енергосистеми. "За столом (засідання Ради ЄС. - Ред.) була широка згода на це. На основі цього, ми будемо швидко рухатися разом з ENTSO-E, аби приєднати енергетичну систему України настільки швидко, наскільки це можливо", - заявила Сімсон і додала, що це також стосується і Молдови.

ENTSO-E - це Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії. Саме з нею у 2017 році оператор енергосистеми України "Укренерго" підписав угоду про синхронізацію, яку згодом стали називати енергетичним безвізом. Однією з умов інтеграції України в енергосистему Європи було проходження тестів у ізольованому режимі від Росії та Білорусі. Вони були заплановані на 24-26 лютого. Після цього в українському уряді вирішили не підключатися знову до енергосистеми РФ і Білорусі.

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Сімсон підтвердила, що Україна пройшла успішно всі тести ізольованого режиму. Тепер у Єврокомісії та ENTSO-E оцінюють ризики екстреного підключення України, щоб не поставити під загрозу стабільність енергосистеми Європи. При цьому в мережі операторів переконані, що екстрена синхронізація можлива, додала Сімсон. За її словами, на це можуть знадобитися дні або ж навіть кілька тижнів.

Під час екстреної синхронізації між Україною та країнами ЄС не буде торгівлі електроенергією. Але вона допоможе Україні підтримувати живлення споживачів в умовах війни.

"Звісно, ми підтримуємо, щоб Україна швидше отримала спільні електромережі з Європою. Але швидше означає також, що енергосистема повинна бути безпечною за європейськими стандартами, щоб не сталося так, що у всій Європі буде блекаут, якщо російська армія захопить електростанцію в Україні", - заявив у Брюсселі міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck), який відповідає також за енергетику.