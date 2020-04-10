У Південній Кореї попри COVID-19 голосують на парламентських виборах

На тлі пандемії COVID-19, хвороби, яку викликає новий коронавірус, громадяни Південної Кореї у середу, 15 квітня, голосують на виборах до парламенту країни. На виборчих дільницях діють суворі правила гігієни, щоб запобігти поширенню коронавірусу SARS-CoV-2, передає агенція новин dpa. Виборці, які приходять на дільниці, повинні мати на обличчі захисні маски й одноразові захисні рукавички на руках, а також дотримуватися дистанції. Також у людей вимірюють температуру перед голосуванням.

Загалом майже 44 мільйони жителів Південної Кореї мають право взяти участь у голосуванні. Понад чверть з них скористалися можливістю попереднього дистанційного голосування. Попри коронавірус у порівнянні з виборами президента 2017 року такою можливістю скористалися лише на 0,6 відсотка більше людей.

Через сім годин після відкриття виборчих дільниць явка вже становила майже 50 відсотків. Це - на 11,8 пункта вище, ніж за такий самий час на попередніх парламентських виборах, що відбулися чотири роки тому, повідомила Національна виборча комісія. У показниках явки враховані також голоси, віддані дистанційно, уточнили у комісії.

Фаворит виборів - нинішня урядова партія

Урядова Демократична партія соціал-ліберального президента Мун Чже Іна вважається фаворитом перегонів. Згідно з даними соцопитуваннь, проведених за два тижні до голосування, урядова політсила значно випереджала консервативну партію "Єдине майбутнє". Соціологи зазначають: більшість південних корейців вважають, що партії президента вдалося стримати поширення нового коронавірусу в країні.

Загалом у виборах бере участь 41 політична партія. Політсили змагаються за 300 місць у парламенті. Вибори вважають тестом для уряду за президентства Мун Чже Іна, який обіймає посаду з травня 2017 року. Наступні президентські вибори мають відбутися в 2022 році.

За даними Університету імені Джонса Хопкінса, у Південній Кореї офіційно зареєстрували 10,5 тисяч випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 225 жертв та 7 616 випадків одужань.

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