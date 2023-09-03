У Петербурзі палає в районі нафтобази та залізниці

Російські ЗМІ повідомляють про велику пожежу й звуки "хлопків" у районі нафтобази та залізничної станції в Санкт-Петербурзі. Влада каже, що вогонь спалахнув у будівлі з автомайстернями.

У російському Санкт-Петербурзі в неділю, 3 вересня, здійнялась велика пожежа.

Російські ЗМІ пишуть з посиланням на очевидців, що вона спалахнула "на території", "в районі" нафтобази "Ручьи" чи "в районі" однойменної залізничної станції. Свідки розповідають їм, що чули "хлопки".

У міністерстві надзвичайних ситуацій (МНС) кажуть, що палає ангар на площі у 800 квадратних метрів у будівлі, де розміщуються автомайстерні та автомийки. Вона знаходиться якраз між двома згаданими об'єктами. Причини займання не уточнюються.

За день до цього у Санкт-Петербурзі теж сталася велика пожежа. ЗМІ писали, що вона спалахнула на холодокомбінаті в промисловій зоні залізничного "Металлостроя". Вогонь охопив площу в 1400 квадратних метрів, його гасили дев'ять годин.

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Скасування рейсів у Москві

Зранку в неділю російські ЗМІ також повідомили про скасування понад 20 і затримку 19 авіарейсів в аеропортах Москви. Причини - не відомі.

Раніше московські аеропорти неодноразово призупиняли рейси через виявлення дронів у повітряному просторі Московській області. Сьогодні влада не повідомляла про безпілотники.

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