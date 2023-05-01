Поблизу Санкт-Петербурга знову пошкоджено енергооб'єкт

У Гатчинському районі Ленінградської області РФ зафіксовано підрив опори лінії електропередач. Місцева влада каже, що на іншій опорі знешкодили вибуховий пристрій.

21 хв. тому 21 хв. тому

21 хв. тому 21 хв. тому

Неподалік від російського мегаполіса Санкт-Петербурга стався вибух, що сильно пошкодив одну з опор лінії електропередач (ЛЕП). Інцидент трапився в ніч на понеділок, 1 травня, повідомив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко.

"О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення підірвано опору лінії електропередач, на другій - виявлено невідомий предмет, імовірно, вибуховий пристрій", - написав російський посадовець у Telegram-каналі.

Згодом Дрозденко додав, що загрозу підриву другої опори ЛЕП усунули, бо вибухотехніки зняли й розмінували заряд із детонатором. Російський губернатор також повідомив, що електропостачання населених пунктів і цивільної інфраструктури не порушене - мережу переключили підстанцією в автоматичному режимі.

Нинішній інцидент - не перший, що стається на енергетичних об'єктах Санкт-Петербурга й Ленінградської області. 27 квітня в місті Павловську, яке входить до складу Санкт-Петербурга, на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ) стався вибух невстановленого пристрою.

До того, 2 квітня, в Санкт-Петербурзі в кафе Street Food Bar №1, яке належить засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, стався вибух. У цей момент у закладі проводили "творчий вечір" російського пропагандиста і "воєнкора" Владлена Татарського. Унаслідок вибуху Татарський загинув, ще 32 людини постраждали.

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