Поблизу Санкт-Петербурга знову пошкоджено енергооб'єкт

Неподалік від російського мегаполіса Санкт-Петербурга стався вибух, що сильно пошкодив одну з опор лінії електропередач (ЛЕП). Інцидент трапився в ніч на понеділок, 1 травня, повідомив губернатор російського регіону Олександр Дрозденко.
"О 00:01 1 травня на території Сусанинського поселення підірвано опору лінії електропередач, на другій - виявлено невідомий предмет, імовірно, вибуховий пристрій", - написав російський посадовець у Telegram-каналі.
Згодом Дрозденко додав, що загрозу підриву другої опори ЛЕП усунули, бо вибухотехніки зняли й розмінували заряд із детонатором. Російський губернатор також повідомив, що електропостачання населених пунктів і цивільної інфраструктури не порушене - мережу переключили підстанцією в автоматичному режимі.
Нинішній інцидент - не перший, що стається на енергетичних об'єктах Санкт-Петербурга й Ленінградської області. 27 квітня в місті Павловську, яке входить до складу Санкт-Петербурга, на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ) стався вибух невстановленого пристрою.
До того, 2 квітня, в Санкт-Петербурзі в кафе Street Food Bar №1, яке належить засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, стався вибух. У цей момент у закладі проводили "творчий вечір" російського пропагандиста і "воєнкора" Владлена Татарського. Унаслідок вибуху Татарський загинув, ще 32 людини постраждали.
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