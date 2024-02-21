У перемогу над РФ вірять понад 80% українців, 10% європейців

Результати соціологічних опитувань свідчать, що більше 80 відсотків українців вірять у перемогу над Росію. Тим часом у ЄС в перемогу України вірять лише 10 відсотків опитаних.

У перемогу України у війні, розв'язаній проти нею Росією, вірять понад 80 відсотків українців, свідчать результати соціологічних опитувань, оприлюднені в середу, 21 лютого.

Центр Разумкова: У перемогу вірять 85%

За даними соціологічної служби "Центру Разумкова ", в перемогу України вірять 85% опитаних, не вірять - 8,5%.

З тих, хто вірить, 20% вважають, що перемога можлива цього року, 40% - за рік-два, 14% - за три-п'ять років, 3% - більше ніж, за п'ять років, 1% - "не за їхнього життя", 22% - невідомо коли.

Щодо того, що можна вважати перемогою, 38% назвали вигнання російських військ з усієї території України, 27% - знищення армії РФ та сприяння повстанню/розпаду Росії, 13% - відновлення статусу-кво станом на 23 лютого 2022 року, 7% - вигнання окупантів звідусіль, крім Криму, 4% - припинення війни, навіть якщо армія РФ залишиться на окупованих територіях.

Соціологи "Центру Разумкова" особисто опитали 19-25 січня 2000 повнолітніх респондентів на всіх територіях, які контролює уряд України і де немає бойових дій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

КМІС: У перемогу вірять 89% українців

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС ), в перемогу вірять 89% українців, тоді як 4% вважають, що переможе Росія.

65% вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій. 32% допускають "певні втрати". З цих респондентів 19% вважає, що Україна втримає території, які контролює зараз, 9% - поверне ті, що контролювала до 24 лютого 2022 року, 4% - визволить Донбас, але не Крим.

73% заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Водночас 72% вважають, що Україна має шукати і дипломатичні шляхи завершення війни. У те, що Росію можна перемогти лише воєнним шляхом вірять 23%.

КМІС опитав 5-10 лютого методом телефонних інтерв'ю 1202 повнолітніх респондентів на підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2% з певним систематичним відхиленням в умовах війни.

Соціологи ЄС: у перемогу України вірять 10%

Тим часом згідно з опитуванням соціологічних інститутів YouGov і Datapraxis на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин, у те, що Україна може перемогти Росію на полі бою вірять лише 10% європейців. 20% вважають, що переможе РФ, а 37% - що війна завершиться "компромісом".

Як повідомляє в середу агенція AFP, опитування провели в січні у 12 країнах Європейського Союзу. Сприйняття щодо перспектив завершення війни в різних країнах відрізнялося. Так, у Польщі, Швеції та Португалії найоптимістичніше налаштовані щодо шансів України, а в Угорщині та Греції - найпесимістичніше.

У середньому 31 відсоток респондентів вважає, що Європа повинна підтримати Україну в поверненні захоплених Росією територій, а 41% - що вона повинна підштовхнути українську владу до переговорів з російською.