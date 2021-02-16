 У низці штатів США оголосили надзвичайний стан через аномальні морози | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2021

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Новини

У низці штатів США оголосили надзвичайний стан через аномальні морози

Аномально холодна зимова погода призвела до проблем з енергопостачанням у Техасі та Орегоні. У семи штатах США оголосили надзвичайний стан.

Засніжена дорога в Техасі

Засніжена дорога в Техасі

Аномальні морози призвели до відключення електроенергії в американському штаті Техас. Станом на вівторок, 16 лютого, приблизно 4,4 мільйона домогосподарств не мають струму через віялові відключення, до яких вдалися в штаті, щоб уникнути повного колапсу енергетичної системи.

У Техасі, де температура впала до -9 градусів за Цельсієм, відкрито 135 центрів обігріву, пережити негоду жителям штату допомагають національні гвардійці. Без струму залишилися також 5 мільйонів осель у сусідній Мексиці, де через морози замерзли газопроводи. Зазвичай уздовж узбережжя у Техасі панує субтропічний клімат, що на півдні штату переходить у тропічний. У центральній та північній частинах штату середня температура взимку становить від 1 до 15 градусів за Цельсієм.

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Надзвичайний стан у семи штатах

Губернатор Техасу Грег Аббот оголосив у штаті надзвичайний стан та закликав техасців бути обмережними через "надзвичайні погодні умови". Загалом 150 мільйонів американців перебувають у зоні, де, за попередженням метеорологів, можуть бути снігові шторми.

Окрім Техасу, надзвичайний стан оголошено також в Алабамі, Орегоні, Оклахомі, Канзасі, Кентуккі та Міссісіпі. В Орегоні від струму відключені 300 тисяч домогосподарств. По всій країні скасовані сотні авіарейсів.

Нагадаємо, що на початку 2019 року США потерпали від лютих морозів, що призвели до людських жертв.

  • Крижані морози охопили північ США через розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається в атмосфері Арктики. Напередодні температура в Чикаго була -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер відчувалися як -46 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Заморожене місто

    Крижані морози охопили північ США через так званий розкол у полярному вихорі. Це маса холодного повітря, яке зазвичай залишається над Арктикою. Температура в Чикаго сягала -30 градусів за Цельсієм, які через холодний вітер сприймались як -46 градусів.

  • Аномальні морози вже призвели до смертельних випадків. Це, очевидно, історичний холод, - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно, - застеріг він

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Холодна смерть

    Аномальні морози призвели до низки смертельних випадків. Один 82-річний чоловік помер прямо на порозі свого дому. "Це, очевидно, історичний холод", - сказав міський голова Чикаго Рам Емануель. "Це небезпечні температури для життя, і до них треба ставитися відповідно", - застеріг він

  • Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й кепка, й мені все ще холодно, - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Замотані від голови до ніг

    Люди, які прямують на роботу в Чикаго, вдягають на себе багато теплих речей, щоб захиститися від холоду. "У мене дві сорочки... у мене є балахон, у мене є велике зимове пальто, у мене є маска для обличчя й шапка, й мені все ще холодно", - поділився своїм досвідом менеджер магазину сендвічів Даніель Гонсалес.

  • Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Затримки і анулювання

    Погода спричинила хаос в аеропортах і на залізниці. Більш ніж 1800 рейсів було скасовано у двох головних аеропортах Чикаго. В аеропорту О'Хара в Чикаго наземним бригадам було дозволено перебувати просто неба не більше 15 хвилин, що призвело до затримки в обслуговуванні літаків.

  • Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Пошта під час морозів

    Погода вплинула на інші важливі служби. Поштова служба США була вимушена призупинити доставку пошти в деяких частинах штатів Індіана, Мічиган, Іллінойс, Огайо, Айова, Дакота і Небраска. Американський Червоний Хрест був змушений тимчасово призупинити збір донорської крові.

  • Bildergalerie USA Kältewelle New Prague (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Життя триває

    Життя триває попри аномальний холод. На молочному підприємстві біля озера Метогга зовнішня температура була -28, коли співробітники о 4 ранку почали доїти 412 корів.

  • Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Швидке заморожування

    Коли температура опускається нижче -35 градусів за Цельсієм, вода замерзає майже миттєво. На фото: хтось спробував зробити бульбашку, яка водночас перетворилась на крижану кульку.

  • Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Аномальні морози в США: у Чикаго як в Арктиці

    Порятунок у сауні

    Аномальні морози зіпсували настрій не всім. Ця компанія влаштувала сауну у дворі свого будинку. Непогана ідея для тренування серцево-судинної системи, якщо врахувати, що наступними днями очікується потепління, при якому в окремих містах температура повітря підскочить на понад 30 градусів.

    Автор: Азад Сафаров, Луїза Врайт


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