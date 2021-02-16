У низці штатів США оголосили надзвичайний стан через аномальні морози

Аномальні морози призвели до відключення електроенергії в американському штаті Техас. Станом на вівторок, 16 лютого, приблизно 4,4 мільйона домогосподарств не мають струму через віялові відключення, до яких вдалися в штаті, щоб уникнути повного колапсу енергетичної системи.

У Техасі, де температура впала до -9 градусів за Цельсієм, відкрито 135 центрів обігріву, пережити негоду жителям штату допомагають національні гвардійці. Без струму залишилися також 5 мільйонів осель у сусідній Мексиці, де через морози замерзли газопроводи. Зазвичай уздовж узбережжя у Техасі панує субтропічний клімат, що на півдні штату переходить у тропічний. У центральній та північній частинах штату середня температура взимку становить від 1 до 15 градусів за Цельсієм.

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Надзвичайний стан у семи штатах

Губернатор Техасу Грег Аббот оголосив у штаті надзвичайний стан та закликав техасців бути обмережними через "надзвичайні погодні умови". Загалом 150 мільйонів американців перебувають у зоні, де, за попередженням метеорологів, можуть бути снігові шторми.

Окрім Техасу, надзвичайний стан оголошено також в Алабамі, Орегоні, Оклахомі, Канзасі, Кентуккі та Міссісіпі. В Орегоні від струму відключені 300 тисяч домогосподарств. По всій країні скасовані сотні авіарейсів.

Нагадаємо, що на початку 2019 року США потерпали від лютих морозів, що призвели до людських жертв.

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