У Німеччині за добу зафіксовано майже 40 тисяч нових заражень COVID-19

У Німеччині зареєстрований новий пік заражень коронавірусом за весь час пандемії COVID-19: минулої доби коронавірусом заразилися ще 39,7 тисячі людей, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) вранці у середу, 10 листопада. Попередній пік був зафіксований 5 листопада, коли добова кількість заражень становила 37,1 тисячі випадків.

Уже третій день поспіль Німеччина оновлює максимальні значення коефіцієнта заражень: на ранок 10 листопада він зріс до 232,1 випадку на 100 тисяч населення. На день раніше він становив 213,7, а 8 листопада - 201,1 випадку. Лише минулого тижня цей показник становив 146,6, а у жовтні - 66,1 випадку на 100 тисяч населення.

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Зростання летальних випадків від COVID-19

Збільшується в Німеччині і кількість смертей від коронавірусу. Минулої доби у ФРН померли від коронавірусу ще 236 людей. Тижнем раніше за добу померли 194 особи. Загалом за весь час пандемії в Німеччині коронавірусом заразилися вже понад 4,8 мільйона людей, майже 97 тисяч з них з них померли.

Stiko рекомендує щепити осіб молодше 30 років вакциною BioNTech/Pfizer

Постійна комісія з вакцинації (Stiko) при RKI рекомендувала щеплювати від коронавірусу осіб молодше 30 років лише вакциною BioNTech/Pfizer. Як пояснили в комісії, ця вакцина меншою мірою загрожує молоді до 30 років ускладненнями на серці, ніж вакцина Moderna.

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Для осіб старше 30 років застосування Moderna не має підвищеного ризику запалення серцевого м'яза та серцевої сумки, зазначили у Stiko. Що стосується вагітних, то їм, незалежно від віку, рекомендовано щеплюватися лише вакциною BioNTech/Pfizer.