У Німеччині скоєно рекордну кількість політично мотивованих злочинів

У Німеччині минулого року скоєно рекордну за минулі 20 років кількість злочинів із політичним підґрунтям. За попередніми даними Федерального відомства у кримінальних справах (BKA), у 2021 році кількість політично мотивованих злочинів у ФРН зросла в річному обчисленні майже на 6 відсотків і склала 47 303 випадки, йдеться в оприлюдненій у вівторок, 18 січня, відповіді федерального уряду на офіційний запит депутата Бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини (АдГ) Мартіна Гесса (Martin Hess).

Це найвищий рівень політично мотивованої злочинності у Німеччині за весь час ведення відповідної статистики з 2001 року. Не виключено, що показники ще доведеться скоригувати у бік підвищення через затримки з наданням даних у відповідь на запити BKA.

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Радикалізація суспільства на тлі пандемії

Експерти зазначають, що рекордні показники багато в чому пояснюються зростанням кількості злочинів, які не пов’язані ані з правими, ані з лівими екстремістами. Силові структури серед причин зростання злочинів вказують на посилення радикалізації німецького суспільства на тлі пандемії коронавірусу.

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Згідно з даними федерального відомства, більшість політично мотивованих злочинів, скоєних у 2021 році, так само як і в попередньому році, була скоєна особами, які дотримуються правих поглядів (понад 19 тисяч). Близько 9 тисяч злочинів у 2021 році було скоєно лівими.

Тим часом у понад 17 тисячах випадків поліція не змогла класифікувати злочини за якимось ідеологічним критерієм.