 У Німеччині скоєно рекордну кількість політично мотивованих злочинів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині скоєно рекордну кількість політично мотивованих злочинів

Багато злочинів не пов’язана ані з правими, ані з лівими екстремістами. Експерти пов'язують те, що відбувається з радикалізацією суспільства на тлі пандемії коронавірусу.

Поліцейський патруль в німецькому місті Бонн

Поліцейський патруль в німецькому місті Бонн

У Німеччині минулого року скоєно рекордну за минулі 20 років кількість злочинів із політичним підґрунтям. За попередніми даними Федерального відомства у кримінальних справах (BKA), у 2021 році кількість політично мотивованих злочинів у ФРН зросла в річному обчисленні майже на 6 відсотків і склала 47 303 випадки, йдеться в оприлюдненій у вівторок, 18 січня, відповіді федерального уряду на офіційний запит депутата Бундестагу від партії Альтернатива для Німеччини (АдГ) Мартіна Гесса (Martin Hess).

Це найвищий рівень політично мотивованої злочинності у Німеччині за весь час ведення відповідної статистики з 2001 року. Не виключено, що показники ще доведеться скоригувати у бік підвищення через затримки з наданням даних у відповідь на запити BKA. 

Читайте також: У Німеччині лишається дедалі менше підозрюваних у злочинах часів нацизму

Радикалізація суспільства на тлі пандемії

Експерти зазначають, що рекордні показники багато в чому пояснюються зростанням кількості злочинів, які не пов’язані ані з правими, ані з лівими екстремістами. Силові структури серед причин зростання злочинів вказують на посилення радикалізації німецького суспільства на тлі пандемії коронавірусу.

Читайте також: У Німеччині прогнозують кінець пандемії у 2022 році

 Згідно з даними федерального відомства, більшість політично мотивованих злочинів, скоєних у 2021 році, так само як і в попередньому році, була скоєна особами, які дотримуються правих поглядів (понад 19 тисяч). Близько 9 тисяч злочинів у 2021 році було скоєно лівими.

 Тим часом у понад 17 тисячах випадків поліція не змогла класифікувати злочини за якимось ідеологічним критерієм.

Дивитись відео 04:37

Крадені велосипеди: злочинний "імпорт" з Німеччини в Україну (19.08.2021)

Реклама

Докладно

Петро Порошенко, як і обіцяв, 17 січня повернувся до Києва

Як експрезидент Порошенко до Києва повертався

Повернення Петра Порошенка в Україну та довгий день у суді - репортаж DW.  

В Україні регулюватимуть ціни на соціальні продукти

Держрегулювання цін на соцпродукти: чого очікувати?

Проконтролювати всіх продавців буде складно, вважають опитані DW експерти.  