 У Німеччині парламентських і урядових лобістів змусять реєструватися | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.03.2021

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Європа

У Німеччині парламентських і урядових лобістів змусять реєструватися

Хто в майбутньому захоче зустрітися з німецькими парламентарями чи урядовцями, або пролобіювати якийсь закон, повинен буде внести свої дані до спеціального реєстру.

Берлін - Рейхстаг - Бундестаг - Німеччина

Лобісти, які зустрічатимуться з депутатами Буденстагу, повинні будуть реєструватися

Урядова коаліція в Німеччині домовилася запровадити в країні реєстр лобістів, як працюють із депутатами Будестагу, фракціями чи урядом країни. Кожен професійний лобіст у майбутньому повинен буде внести у спеціальний реєстр при Бундестазі інформацію про себе, включно з роботодавцем чи замовником, числом співробітників та фінансовими витратами на лобістську діяльність. Лобісти повинні будуть вносити цю інформацію перед тим, як контактуватимуть з представниками влади. При цьому в міністерствах відстежуватимуться такі зустрічі аж до одного з найнижчих керівних рівнів, а саме - керівників груп. 

Зазирнути до реєстру зможе кожен, порушення каратимуться штрафами обсягом до 50 тисяч євро. Крім того, порушників вноситимуть до "чорного списку", повідомив депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Бартке (Matthias Bartke), що брав участь у переговорах щодо відповідного законопроєкту.

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Найближчим часом законопроєкт ще має підтримати Бундестаг. Однак з огляду на згоду обох фракцій правлячої коаліції - СДПН та ХДС/ХСС - ухвалення закону є лише питанням часу. У ХДС/ХСС вважають, що завдяки реєстру лобістів процес ухвалення політичних рішень у Німеччині стане "значно прозорішим і зрозумілішим".

Критичним пунктом нового реєстру лобістів називають те, що завдяки ньому не можна буде зрозуміти, чия саме лобістська робота стоїть за кожним окремим законом. Крім того, лобісти не повинні будуть повідомляти, з ким саме і як часто вони зустрічалися у парламенті чи уряді.

Опозиції замало прозорості

Опозиція розкритикувала запланований урядом реєстр лобістів у Німеччині як недостатньо суворий. У ліберальній Вільній демократичній партії звернули увагу, зокрема, на велику кількість винятків, які передбачає новий законопроєкт. У Лівій партії охарактеризували майбутній реєстр як "беззубий" та такий, що забезпечує "псевдотранспарентність". Зелені назвали плани урядової коаліції щодо реєстру лобістів недостатніми.

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Натомість в організації Lobbycontrol, яка виступає за більшу прозорість в ухваленні законів у Німеччині та ЄС, загалом привітали плани щодо реєстру лобістів у Німеччині. Хоча, як зазначив експерт організації Тімо Ланґе (Timo Lange), "йдеться про компроміс, і нам хотілося би набагато більшого".

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Заклики запровадити реєстр лобістів у німецьких владних структурах лунали вже давно. Останніми днями вони стали гучнішими після корупційного скандалу навколо заступника голови фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Ґеорґа Нюсляйна (Georg Nüßlein). Йому закидають хабарництво у зв'язку закупівлями захисник масок під час коронавірусної пандемії. Депутат, за словами його адвоката, вважає звинувачення на свою адресу необґрунтованими.

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Докладно

Берлін - Рейхстаг - Бундестаг - Німеччина

Німеччина: хочеш лобіювати закон - реєструйся

У майбутньому лобісти в німецькому Бундестазі та уряді повинні будуть вносити дані до спеціального реєстру.  

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