У Німеччині знизилася інфляція - до 4,5 відсотка у вересні

Темпи інфляції в Німеччині у вересні знизилися до найнижчого рівня з початку війни Росії проти України. Економісти пророкують її подальше зниження.

Інфляція в Німеччині, згідно з показниками вересня 2023 року, впала до найнижчого рівня з лютого 2022 року, коли почалося вторгнення Росії на територію України. Споживчі ціни зросли в середньому лише на 4,5 відсотка порівняно з тим самим місяцем минулого року і порівняно з 6,1 відсотка у серпні, повідомило в четвер, 28 вересня, Федеральне статистичне відомство.

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Економісти, опитані інформаційним агентством Reuters, очікували показник інфляції в 4,6 відсотка. Однак із серпня по вересень ціни зросли лише на 0,3 відсотка. Основним чинником зростання цін є харчові продукти, які коштували на 7,5 відсотка більше, ніж у вересні 2022 року (+9,0 відсотка). Електроенергія подорожчала на 1,0 (серпень: +8,3) відсотка, а послуги - на 4,0 (серпень: +5,1) відсотка. "Загалом ми очікуємо, що інфляція в Німеччині продовжить зниження, - каже економіст Berenberg Bank Саломон Фідлер (Salomon Fiedler). - Пізніше, у 2024 році, рівень інфляції може опуститися нижче 2,5 відсотка".

До рівня інфляції у два відсотки ще далеко

Найближчими місяцями тенденція, що намітилася, триватиме, зазначає головний економіст BayernLB Юрген Міхельс (Jürgen Michels). "Але ми навряд чи побачимо сталі темпи інфляції, близькі до двох відсотків, до 2025 року", - вважає він.

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На думку експертів Німецького федерального банку, інфляція ще більше сповільниться протягом року. Значне зниження інфляції в таких галузях, як імпорт, ціни виробників і гуртові ціни, має поступово передаватися кінцевим споживачам. "Проте на тлі впевненого зростання заробітної плати рівень інфляції, ймовірно, залишиться значно вищим за два відсотки в середньостроковій перспективі", - очікує Німецький федеральний банк у своєму актуальному щомісячному звіті.