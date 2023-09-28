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ЕкономікаНімеччина

Економісти прогнозують падіння ВВП Німеччини у 2023 році

Ольга Журавльова | Роман Сулима
28 вересня 2023 р.

Провідні інститути економічних досліджень припускають, що в поточному році спад в економіці Німеччини становитиме 0,6 відсотка. Але у 2024 році вони очікують зростання в 1,3 відсотка.

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Порт Гамбурга
Німеччині прогнозують спад економікиФото: Joern Pollex/Getty Images

П'ять провідних інститутів економічних досліджень знизили прогноз розвитку ВВП Німеччини порівняно з весняною оцінкою: замість приросту в 0,3 відсотка на німецьку економіку за підсумками 2023 року очікує спад у 0,6 відсотка. Про це йдеться в представленій у четвер, 28 вересня, в Берліні спільній доповіді інститутів.

Що стало причиною спаду

"Найважливішою причиною рецесії є те, що промисловість і приватне споживання відновлюються повільніше, ніж ми очікували навесні", - сказав Олівер Гольтемеллер (Oliver Holtemöller), заступник керівника Інституту економічних досліджень Лейбніца в Галле (IWH).

Різке зростання цін на енергоносії 2022 року загальмувало відновлення економіки після пандемії коронавірусу, інфляція виснажує купівельну спроможність населення, а підвищення ключової банківської відсоткової ставки чинить тиск на будівельну галузь, ідеться у звіті.

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Економісти очікують помірного зростання безробіття поточного року до 2,6 мільйона осіб, а у 2024 році прогнозують його невелике зниження. Крім того, вони пророкують ослаблення інфляції. Очікується, що поточного року вона становитиме 6,1 відсотка, а 2024 року знизиться до 2,6 відсотка.

Зростання ВВП очікують у 2004 році

На наступний, 2024 рік, економісти провідних інститутів знизили свій весняний прогноз приросту ВВП країни всього на 0,2 відсоткового пункту - до 1,3 відсотка. Останнім часом зарплати зростають, наздоганяючи інфляцію, ціни на енергоносії знизилися, тож купівельна спроможність повертається, йдеться в дослідженні. Відповідно, очікується, що до кінця 2023 року економічний спад у Німеччині загальмується.

Крім IWH, у роботі над прогнозом взяли участь Інститут економічних досліджень (IFO), Інститут світової економіки в Кілі (IfW), Рейнсько-Вестфальський інститут економічних досліджень в Ессені (RWI) і Німецький інститут економічних досліджень у Берліні (DIW).

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