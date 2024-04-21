У Німеччині загострюється брак водіїв автобусів і трамваїв

Економісти застерігають від проблем галузі громадського транспорту - професія водія молодь не приваблює, ті, хто нині перевозить пасажирів, старіють.

Хоча в Німеччині дедалі більше людей користуються автобусами та трамваями, сідати працювати за кермом засобів громадського транспорту охочих стає навпаки меншає. Про такий стан речей у галузі свідчать результати спеціального дослідження Центру компетенції щодо забезпечення кваліфікованими працівниками (Kofa) Інституту німецького бізнесу, пов'язаного з працедавцями, повідомляє у неділю, 21 квітня, Deutschlandfunk.

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Як показало дослідження, протягом наступних кількох років дефіцит кваліфікованої робочої сили в галузі значно посилиться. Приміром, нині чотири з десяти водіїв автобусів і трамваїв у Німеччині старші 55 років, тож у найближчі кілька років вони вийдуть на пенсію. Це означає, що в цій галузі частка працівників, які незабаром досягнуть пенсійного віку, є вищою, ніж у будь-якій іншій професійній сфері.

3,6 тисячі робочих місць є вакантними, а молодь кермувати автобусом не хоче

Крім того, торік саме у професійній групі водіїв автобусів і трамваїв було зафіксовано найбільше відносне зростання дефіциту кваліфікованої робочої сили. Майже 3600 вакансій не вдалося заповнити кандидатами з відповідною кваліфікацією, що на 89 відсотків більше, ніж у попередньому році. За словами авторів дослідження, це також пов'язано зі збільшенням потреби в персоналі внаслідок розбудови мережі громадського транспорту в Німеччині.

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Наразі в Німеччині налічується близько 137,3 тисячі людей, які працюють водіями автобусів і трамваїв. Однак проблема полягає в тому, що значно менше молодих працівників приходять на заміну старшим працівникам, які виходять на пенсію, наголошують автори дослідження.

Середньострокова загроза для втілення однієї з цілей уряду ФРН

На думку авторів дослідження, в середньостроковій перспективі ця проблема також може поставити під загрозу так звану "транспортну революцію" - мету уряду ФРН спонукати населення відмовитися від автомобіля й пересідати на громадський транспорт. Адже для того, щоб більше людей могли користуватися автобусами, трамваями чи метро, в якийсь момент пропозиція цих видів громадського транспорту має збільшитися.

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Згідно з опитуванням Спілки німецьких підприємств транспортної галузі (VDV), потрібно буде найняти до 8 000 водіїв, щоб компенсувати віковий вихід на пенсію працівників і зберегти статус-кво. До 2030 року по всій країні потрібно буде найняти ще 110 000 працівників, щоб провести "транспортну революцію".