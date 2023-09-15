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У Німеччині виявлено новий вид бджіл

Олена Дожина
15 вересня 2023 р.

На незвичайну бджолу звернув увагу студент-біолог із Регенсбурга у Баварії. Досі такі не зустрічалися у Німеччині. Але як вона тут опинилася і чи має вона шанси вижити?

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Бджола (символічне фото)
Бджола (символічне фото)Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

У Німеччині стало на один вид бджіл більше. Як повідомляє інформаційне агентство KNA, вид, що раніше не зустрічався у ФРН, був вперше виявлений цього літа в Регенсбурзі студентом місцевого університету Робертом Ціммерманом (Robert Zimmermann). Досі найближчим місцем проживання цих бджіл з науковою назвою Rophites hartmanni було австрійське місто Лінц, розташоване приблизно за 200 кілометрів.

Міграція бджіл

Цей вид поширений, переважно, у Східній Європі, і особливо у її тепліших регіонах. А батьківщиною цих бджіл вважається Східне Середземномор'я та Анатолія. Комахи віддають перевагу степам, лукам, узліссям та лісовим галявинам. Вони гніздяться у землі колоніями і літають із кінця травня до кінця серпня. Самки збирають пилок із рослин, але особливо їх приваблюють квітки моркви дикої та осота польового.

На думку експертів та співробітників університету Регенсбурга, які вивчають життєдіяльність бджіл, комахи з'явилися у Баварії не випадково. Як йдеться у пресрелізі університету, долина Дунаю є своєрідним "тепловим коридором", який створює сприятливі умови для міграції багатьох видів.

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Незважаючи на вигідне розташування Регенсбурга, поява нової бджоли здивувала студента: "Комахи не підходили під опис до жодного з відомих мені місцевих видів". І лише після того, як студент показав бджіл іншому експерту, стало зрозуміло, що виявлено новий для Німеччини вид. Біолог-початківець наразі вивчає місцеву фауну комах для своєї магістерської дисертації.

Загроза вимирання бджіл

Загалом у ФРН відомо 604 види диких бджіл. За даними Союзу охорони природи Німеччини, лише близько 37 відсоткам не загрожує небезпека зникнення. На відміну від медоносної бджоли, дикі бджоли - одинаки чи самітники. Їхні самки самостійно будують свої гнізда і дбають про нащадків. Останнім часом стало стрімко скорочуватися природне місце існування диких бджіл: індустріалізація, вирощування монокультур у сучасному сільському і лісовому господарстві, а також дорожнє будівництво становлять для них серйозну загрозу. За підрахунками експертів, приблизно 39 видів бджіл, що жили в Німеччині, вже загинули. Від їхнього запилення залежить понад 75 відсотків сільськогосподарських культур, настільки необхідних людині, і близько 90 відсотків диких квітучих рослин. Альберту Ейнштейну приписують фразу про те, що після вимирання бджіл вже за чотири роки може зникнути і людство.

Водночас є безліч способів, як підтримати популяцію бджіл. Насамперед рекомендується висаджувати в саду або на балконі більше місцевих видів рослин. З метою забезпечити якомога триваліший період цвітіння - з ранньої весни і до пізньої осені. У холодну пору року зів'ялі стебла слід залишати на місці, тому що деякі дикі бджоли використовують їх як зимівлю і для відкладання яєць. Також корисно встановлювати інкубатори та "готелі" для комах, які можуть забезпечити бджолам не тільки притулок, а й довгострокову можливість для поселення та розмноження.

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