Що робити, якщо надокучають оси?

Щойно встиг дістати апетитний бутерброд чи соковите яблуко з рюкзака десь посеред тихого лісу, а вони вже - тут як тут, не кажучи вже про міста і інші населені пункти! Кінець літа - пік осиного сезону в Німеччині й в інших країнах.

Що радять робити або не робити німецькі експерти, якщо ці всюдисущі комахи проявляють надто активний інтерес до ваших солодощів, інших смаколиків і напоїв, заважаючи спокійно відпочивати і спілкуватися на літніх терасах кафе і ресторанів, балконах, альтанках, в парках та інших місцях на свіжому повітрі?

Головне - не робити різких рухів

Як зазначає агентство dpa з посиланням на фахівців з німецького екологічного об'єднання NABU, нинішній осиний сезон в Німеччині видався середнім, тобто говорити про нашестя цих комах зараз не можна. Багато залежить від погоди в конкретному регіоні, але наприкінці серпня їхня чисельність повсюдно досягла свого піку - вони саме вирощують потомство і тому, так би мовити, летять напролом, намагаючись вхопити якомога більше чогось солодкого і багатого на білок. Солодке прагнуть здобути для себе, білок - для покоління, яке підростає в гніздах.

Читайте також: Країни ЄС забороняють пестициди, які вбивають бджіл

Миритися з непроханими гостями не варто, оскільки як джерело протеїнів вони також використовують мертвих тварин, і тому можуть переносити на їжу або посуд різні неприємні бактерії. Тобто ос потрібно відганяти, але робити це без різких рухів і не намагатися здути комах - вуглекислий газ їх сильно дратує і робить агресивними. Експерти рекомендують проганяти їх акуратно, повільними рухами руки. Напої ж і солодощі прикривати серветкою, чимось іншим відповідним для цих цілей або ж просто не брати їх з собою надвір.

Як обдурити набридливих комах?

Порад щодо ос можна знайти багато. Наприклад, баварське екологічне товариство LBV рекомендує обманювати цих комах за допомогою пульверизатора - розпорошувати чисту воду. Осам може здатися, що йде дощ, і вони відлетять у гніздо, хоча стовідсоткової гарантії, звичайно, немає. У спекотні дні можна також кропити водою себе і оточуючих. Що ще?

Читайте також: Науковець: Без комах людство не виживе

Під час осиного сезону експерти рекомендують уникати одягу в квіточку і парфумерних виробів з квітковими запахами. Також не слід залишати на столі залишки їжі, а дітей після їжі на свіжому повітрі - одразу вмивати або протирати їм обличчя і руки. Багато ос восени збирається в садах під деревами - на опалих яблуках і інших фруктах. У таких місцях потрібно бути уважними, щоб не наступити на них - особливо босоніж.

Види ос і штрафи за їхнє вбивство

У Німеччині зустрічається в цілому близько 600 видів ос. При цьому тільки 17 видів утворюють колонії, інші вирощують потомство в одиночних гніздах. І лише два види ос - звичайні (Gemeine Wespe) і німецькі (Deutsche Wespe) - можуть, так би мовити, стати тут надокучливими. Решта, включаючи шершнів, які вселяють страх і жах, на наші продукти харчування та напої не претендують. Наприклад, в одному термальному комплексі поблизу Кельна гніздо звичайних шершнів розташоване в клумбі біля галявини з лежаками. Там просто поставили табличку, яка пояснює, що цих сусідів не слід боятися, але і не варто їм докучати. На переселення таких гнізд потрібен спеціальний дозвіл.

Солодке оси прагнуть здобути для себе, білок - для покоління, яке підростає в гніздах

Без важливої причини вбивати цих комах не можна, як і будь-яких інших тварин. Якихось особливих штрафів за вбивство ос в Німеччині не передбачено, тобто на них поширюються загальні правила. Якщо мова йде про рідкісні види, штраф (теоретично) може становити в деяких федеральних землях - до п'ять тисяч євро, в деяких - до 50 тисяч євро, в Бранденбурзі - до 65 тисяч євро. Однак на практиці такі грошові покарання за вбивство ос або руйнування їхніх гнізд - велика рідкість і не перевищують сотню євро. Від сплати, якщо взагалі така ситуація виникне, в Німеччині звільнені тільки алергіки - пацієнти з підтвердженими діагнозами, для яких укус комахи може становити особливу загрозу для життя і здоров'я.

Читайте також: Уряд ФРН ухвалив заходи для захисту комах та гуманного ставлення до тварин

Дивитись відео 01:04 Поділитись Поліцейський ескорт для гусячої родини (19.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3e2Jj Поліцейський ескорт для гусячої родини (19.06.2020)