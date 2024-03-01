  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
СуспільствоНімеччина

У Німеччині страйки паралізували громадський транспорт

Ольга Журавльова | Сергій Куприков
1 березня 2024 р.

У багатьох містах Німеччини 1 березня страйкують працівники сфери громадського транспорту. Цього ж дня по всій країні відбудуться численні демонстрації на захист клімату.

https://p.dw.com/p/4d414
У низці німецьких міст 1 березня не їздять автобуси через страйк
Напис "Сьогодні страйк" на німецькому автобусіФото: Federico Gambarini/dpa/picture-alliance

У багатьох містах  Німеччини в п'ятницю, 1 березня, триває  страйк працівників сфери громадського транспорту . Рух автобусів і міського рейкового транспорту паралізований в більшості федеральних земель. Попереджувальні страйки, до яких закликала профспілка Ver.di, хвилями йдуть у різних німецьких регіонах з початку тижня.

Кульмінацією акції профспілок став загальний страйк 1 березня. Цього ж дня по всій ФРН відбудуться численні демонстрації на захист клімату, організовані рухом Fridays for Future.

Профспілка Ver.di вимагає скорочення робочого часу і зберегти зарплати

Профспілка хоче домогтися поліпшення умов праці для приблизно 90 тисяч співробітників транспортних підприємств. Серед вимог Ver.di - скорочення робочого часу при збереженні заробітної плати, збільшення часу відпочинку між змінами, більша кількість відпускних днів або підвищення суми відпускних грошей.

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) високо оцінив, що  протестні акції профспілок  і захисників довкілля проходять одночасно, назвавши цей союз "стратегічно розумним".

У Гамбурзі тестують потяги без водіїв