У Німеччині почався перший процес проти "рейхсбюргерів"

Групу "рейхсбюргерів" на чолі з принцом Генріхом XIII з дворянського роду Рейссів звинувачують у підготовці захоплення влади в Німеччині. Ще два процеси у справі розпочнуться в травні та червні.

Перший з трьох судових процесів щодо групи так званих "рейхсбюргерів", очолюваних принцом Генріхом XIII (Heinrich XIII) з дворянського роду Рейссів (Reuß), розпочався у Верховному земельному суді в Штутгарті в понеділок, 29 квітня.

Дев'ятьом фігурантам справи, які опинилися на лаві підсудних цього дня, пред'явлені звинувачення у членстві в терористичному об'єднанні, а також у підготовці державного перевороту. Одного з чоловіків звинувачують також у спробі скоєння вбивства.

Розгляд справи "рейхсбюргерів", що включає три судові процеси, вважається одним із наймасштабніших серед злочинів у сфері державної безпеки в історії Німмеччини.

Плани "рейхсбюргерів" щодо захоплення влади

Як ідеться в обвинувальному висновку, учасники групи чекали на своєрідний сигнал від змовників, щоб захопити владу у Німеччині у вересні 2022 року. Прокуратура вважає, що до змовників входили таємні групи "рейхсбюргерів", сформовані, серед іншого, з армійських службовців і працівників спецслужб.

Влада Німеччини вважає, що план обвинувачених полягав у тому, щоб силою захопити владу в країні, після чого провести переговори про укладення нового мирного договору з державами-переможницями у Другій світовій війні - США, Францією та Великобританією і - насамперед - із Росією. Щоб підготуватися до цього, члени групи нібито організували тренування зі стрільби та обстежили приміщення Бундестагу, щоб бути готовими до дня захоплення влади.

Ключова фігура змови - принц Генріх XIII, 72-річний агент із продажу нерухомості з Франкфурта-на-Майні. Згідно з планами "рейхсбюргерів", після захоплення ними влади він мав стати главою держави. Він постане перед судом у Франкфурті-на-Майні. Слухання щодо цього процесу розпочнуться 21 травня. Третій процес у справі "рейхсбюргерів" розпочнеться у Мюнхені з 18 червня. Оголошення вироків на всіх трьох судових процесах очікуються не раніше наступного року.

Хто такі "рейхсбюргери"?

За оцінками німецьких спецслужб, у Німеччині до "рейхсбюргерів" належать приблизно 20 тисяч осіб, майже 2300 з яких схильні до насильства. Їх поєднує неприйняття демократії, монархічні, ксенофобські та антисемітські погляди. "Рейхсбюргери" не визнають повоєнний порядок та легітимність ФРН, а також вважають себе громадянами "німецького рейху".

Коментуючи ці судові процеси, міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила в ефірі телеканалу ZDF: "Те, що найбільша на даний момент терористична мережа "рейхсбюргерів" постала перед судом і має понести відповідальність за свої плани військового перевороту, безперечно показує силу нашої правової держави".

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