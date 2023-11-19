У Німеччині обурені виступом таліба в мечеті Кельна

В одній з кельнських мечетей виступив високопоставлений представник "Талібану". Німецький уряд не знав про його приїзд і назвав інцидент "абсолютно неприйнятним". Перед цим таліб взяв участь у конференції ВООЗ у Гаазі.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) різко розкритикувала виступ в одній з мечетей Кельна високопоставленого представника радикального ісламістського руху "Талібан", що захопив два роки тому владу в Афганістані.

"Ніхто не має права надавати радикальним ісламістам сцену в Німеччині", - заявила вона агентству dpa 18 листопада, назвавши виступ "абсолютно неприйнятним".

Фезер наголосила, що таліби відповідальні за масштабні порушення прав людини в Афганістані. "Ми надаємо в Німеччині захист від репресивного талібського режиму великій кількості біженців з Афганістану. Тому функціонерам "Талібану" абсолютно немає місця в Німеччині", - заявила вона.

Уряд Німеччини не знав про приїзд таліба

У міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що не мали інформації про запланований виступ таліба.

За словами Фезер, цей інцидент, який трапився 16 листопада, вже ретельно розслідують. Вона також очікує "повних і дуже швидких пояснень того, як міг бути можливий цей виступ" від турецько-ісламської спілки релігійних установ, у віданні якої перебуває кельнська мечеть.

У спілці дистанціювалися від виступу та заявили, що захід мав релігійний характер і був організований афганським культурним об'єднанням Afghanischer Kulturverein Köln Meschenich, яке порушило домовленості.

Ця організація заявила, що не брала участі в заході. Після цього спілка скоригувала інформацію. За новими даними, приміщення надали в розпорядження керівників молодіжного об'єднання Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.v.

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Скандал у Нідерландах щодо виступу таліба в Гаазі

Крім того, скандал навколо представника "Талібану" розгорівся і в Нідерландах. 18 листопада стало відомо, що там розслідують обставини участі таліба в конференції Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка відбулася 6-8 листопада в Гаазі.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про керівника афганського управління з контролю за продовольством і медикаментами Абдула Барі Омара, який потім виступив і в кельнській мечеті.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Ернст Кьойперс, який сфотографувався з талібом на заході в Гаазі, заявив, що не знав, ким є ця людина і шкодує про спільне фото. "Зрозуміло, я не хочу, щоб мене будь-яким чином асоціювали з цим жахливим режимом. Я виступаю за права людини і особливо за права жінок", - наголосив він.

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