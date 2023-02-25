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Труби для "Північного потоку-2"
Труби для "Північного потоку-2"Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

ФРН хоче використати труби від "Північного потоку-2" - ЗМІ

Катерина Вєнкіна
51 хв. тому

За даними Welt am Sonntag, німецький уряд веде переговори з компанією Nord Stream 2, що базується у Швейцарії, про використання понад трьох тисяч труб, які призначалися для "Північного потоку-2".

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Уряд Німеччини веде переговори з компанією Nord Stream 2, що базується у Швейцарії, та адміністратором, призначеним через банкротство, про купівлю понад трьох тисяч невикористаних труб, які призначалися для трубопроводу "Північний потік-2". Про це в суботу, 25 лютого, повідомила газета Welt am Sonntag.

Труби планують задіяти для будівництва газопроводу завдовжки майже 40 кілометрів від терміналу для скрапленого природного газу (СПГ) біля острова Рюген до Любміна.

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Юридично складна угода

З юридичного погляду угода видається складною, оскільки Nord Stream 2 формально належить російському концерну "Газпром", пише видання.

Офіційно переговори не підтверджували. Видання посилається на низку джерел.

У міністерстві економіки Німеччини на запит не відповіли, а в Nord Stream 2 кажуть, що "принципово не дають інформацію про комерційні угоди".

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СПГ-термінал біля Рюгена

Уряд Німеччини хоче почати будівництво СПГ-терміналу біля острова Рюген у травні. Він має бути готовий до експлуатації до зими. Використання труб стало б очевидним кроком, аби вкластися в стислі терміни, зазначає Welt am Sonntag.

Будівництво доручили енергетичній компанії RWE. Мери низки міст найбільшого в Німеччині курортного острова Рюген виступили проти проєкту СПГ з екологічних міркувань.

Перший танкер із СПГ прибув у Любмін 30 грудня 2022 року. Приймати СПГ і переводити його в газоподібну форму в Любміні буде спеціальний плавучий термінал Neptun. Очікується, що з його допомогою в мережу Німеччини будуть щорічно закачувати 5,2 мільярда кубометрів газу.

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