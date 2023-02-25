ФРН хоче використати труби від "Північного потоку-2" - ЗМІ
Катерина Вєнкіна
51 хв. тому
За даними Welt am Sonntag, німецький уряд веде переговори з компанією Nord Stream 2, що базується у Швейцарії, про використання понад трьох тисяч труб, які призначалися для "Північного потоку-2".
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Уряд Німеччини веде переговори з компанією Nord Stream 2, що базується у Швейцарії, та адміністратором, призначеним через банкротство, про купівлю понад трьох тисяч невикористаних труб, які призначалися для трубопроводу "Північний потік-2". Про це в суботу, 25 лютого, повідомила газета Welt am Sonntag.
Труби планують задіяти для будівництва газопроводу завдовжки майже 40 кілометрів від терміналу для скрапленого природного газу (СПГ) біля острова Рюген до Любміна.
Уряд Німеччини хоче почати будівництво СПГ-терміналу біля острова Рюген у травні. Він має бути готовий до експлуатації до зими. Використання труб стало б очевидним кроком, аби вкластися в стислі терміни, зазначає Welt am Sonntag.
Будівництво доручили енергетичній компанії RWE. Мери низки міст найбільшого в Німеччині курортного острова Рюген виступили проти проєкту СПГ з екологічних міркувань.
Перший танкер із СПГ прибув у Любмін 30 грудня 2022 року. Приймати СПГ і переводити його в газоподібну форму в Любміні буде спеціальний плавучий термінал Neptun. Очікується, що з його допомогою в мережу Німеччини будуть щорічно закачувати 5,2 мільярда кубометрів газу.