У Нідерландах послаблюють карантинні обмеження

У Нідерландах з 28 квітня скасовується комендантська година після чотирьох місяців карантинних обмежень. Про це заявив нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте в Гаазі.

Також з 28 квітня дозволятиметься робота ресторанів та кафе, які зможуть приймати одночасно до 50 відвідувачів на терасах з 12 до 18 години. Магазини скасовують "закупівлі у домовлений час" і відкриваються для покупців. Самі ж нідерландці зможуть приймати у себе вдома двох осіб, а не одну, як це було останнім часом.

"Ми наважуємося на ризик і з 28 квітня будемо робити перші обережні кроки", - сказав Рютте. Він наголосив, що ці заходи на послаблення карантинних обмежень є ризикованими, оскільки кількість заражень коронавірусом залишається високою, а оптимістичні прогнози - "обережними".

Показник кількості заражень коронавірусом на 100 тисяч населення за сім днів становить у Нідерландах 280, і протягом останнього тижня в королівстві було зареєстровано майже 54 тисячі нових випадків COVID-19, що на 5,3 відсотка більше, ніж за попередній тиждень. На 17 мільйонів населення Нідерландів за час пандемії COVID-19 зареєстровано 1,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, 16 тисяч людей померли.

Нічна комендантська година, яка діяла у Нідерландах з 23 січня, була запроваджена вперше після Другої світової війни. Вона призводила до численних протестів. Сотні людей під час цих акцій були затримані.

Тим часом німецький Бундестаг підтримав підтримав зміни до закону про захист від інфекційних хвороб, що регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної обстановки.

Ці зміни передбачають запровадження заборони на вихід з дому з опівночі до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на COVID-19 у певному населеному пункті або регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів. Ці зміни ще має підтримати Бундесрат.

Таким чином, уряд ФРН, навпаки, посилить коронавірусні обмеження і вперше за період пандемії коронавірусу введе комендантську годину. Варто зазначити, що у більшості німецьких регіонів показник приросту захворюваності на COVID-19 перевищує 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.