У Нацполіції України повідомили про хакерську атаку на сайт

Унаслідок кібернападу на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції поширювалася фейкова інформація, повідомили в пресслужбі Нацполіції України. Сайт поліції тимчасового відключено.
Офіційний сайт Національної поліції України став об'єктом кібернападу. "Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання у роботу офіційного веб-сайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація", - йдеться в повідомленні управління комунікації Нацполіції, поширеному в соцмережі Facebook у вівторок, 23 вересня.
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Тож сайт Національної поліції України тимчасово відключено, а публікувати новини про роботу поліції будуть у соціальних мережах, зазначається в повідомленні.
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Раніше цього дня пресслужби ГУ Нацполіції у Львівській та Херсонській області спростували як фейкові повідомлення, котрі перед цим були розміщені в них на сайтах.
За даними фахівців з комп'ютерної безпеки, вірус-шифрувальник, застосований під час атаки на німецьку клініку, раніше неодноразово застосовувався групою хакерів, які працюють з Росії.