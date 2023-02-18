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Російські прапори на протестах у Мюнхені
Російські прапори на протестах у МюнхеніФото: Kai Pfaffenbach/REUTERS
ПолітикаНімеччина

У Мюнхені пройшли протести на тлі безпекової конференції

Даниїл Сотников | Роман Губа
1 год. тому

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Баварії з різними гаслами у зв'язку з війною Росії проти України, протестами в Ірані та постачанням зброї Києву.

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У Мюнхені в суботу, 18 лютого, пройшли кілька вуличних демонстрацій, організованих різними політичними силами з різних приводів, присвячені міжнародній конференції з безпеки, що триває в місті.

Найчисленнішою стала акція об'єднання "Мюнхен встає" (München steht auf). За даними поліції, на площі Кенігсплац зібралися близько 10 тисяч учасників, які закликали до "миру" в рамках кампанії "Помиріться" (Macht Frieden).

Близько 2700 людей вийшли на демонстрацію проти безпекової конференції. Акція пройшла під гаслом "Переговори замість стрілянини - роззброєння замість озброєння".

На іншій міській площі поліція нарахувала близько тисячі учасників мітингу "Разом проти війни".

Близько 500 людей вийшли на мітинг проти придушення протестів в Ірані. Демонстрацію організувала "Національна рада опору Ірану". Присутні вимагали від учасників конференції з безпеки "прийняти прагнення іранського народу до самовизначення", зазначає агентство dpa.

Для забезпечення безпеки в місті на чергування у вихідні вийшли 4,5 тисячі поліцейських із Баварії та інших федеральних земель, а також 300 працівників федеральної поліції. Майже всі акції пройшли без пригод, за винятком зборів місцевого відділення правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яке провело демонстрацію проти поставок зброї Києву. Як зазначає dpa, поліція була змушена відокремити близько 250 учасників акції від 300 людей, які зібралися неподалік з протилежними гаслами.

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