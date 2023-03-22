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Роджер Вотерс Pink Floyd
Роджер ВотерсФото: Gonzales Photo/IMAGO
ПолітикаНімеччина

Мюнхен не зміг скасувати виступ скандального Роджера Вотерса

Марина Борисова | Олена Перепадя
1 год. тому

У німецькому Мюнхені не вдалося скасувати концерт Роджера Вотерса, якого критики називають "антисемітом" і "апологетом Путіна".

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У німецькому Мюнхені не заборонять концерт одного з засновників легендарного рок-гурту Pink Floyd Роджера Вотерса, який має відбутися 21 травня. Як пояснила в середу, 22 березня, міська влада, юридично неможливо достроково розірвати контракт з організатором концерту.

Водночас там пообіцяли, що місто покаже свою солідарність у боротьбі з антисемітизмом і висловить підтримку Ізраїлю та Україні. Які символічні заходи відбудуться навколо концерту, місто поки що не оголосило.

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У Мюнхені не хотіли бачити Вотерса

Через плани Вотерса виступити в Мюнхені, містяни протестували та навіть запустили петицію з вимогою заборонити концерт. Однак музикант вирішив вжити правових заходів.

Міський голова Дітер Райтер (Dieter Reiter) заявив журналістам, що не хотів би бачити музиканта в Мюнхені, але через правові положення доведеться потерпіти. При цьому мер запропонував баварському уряду створити необхідну правову базу, щоби комуни в подібних випадках мали право забороняти виступи артистів.

У чому звинувачують засновника Pink Floyd

79-річного британського музиканта Вотерса звинувачують в антисемітизмі через його публічну позицію, зокрема й висловлювання на концертах. Критики називають його "антисемітом, конспірологом та ненависником Ізраїлю". Сам музикант запевняє, що не є антисемітом, а його погляди стосуються виключно дій ізраїльського уряду, а не людей та самої країни.

Крім того, у публічному просторі Вотерса також називають "апологетом Путіна". Так, зокрема, каже й дружина його колишнього колеги по гурту Девіда Гілмора.

В лютому на запрошення Росії Вотерс виступив онлайн перед Радою Безпеки ООН, де заявив, що представляє думку понад половини людства. На початку своєї промови музикант назвав напад Росії на Україну незаконним, але додав, що "російське вторгнення в Україну не було неспровокованим", тому засудив не лише вторгнення, а й "провокаторів".

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Концерти Вотерса заплановані на травень у кількох містах Німеччини: Гамбурзі, Кельні, Берліні, Мюнхені та у Франкфурті-на-Майні.

Нагадаємо, що інші учасники Pink Floyd підтримують Україну. Так, у квітні 2022 року музиканти випустили спільну пісню з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Вона стала першою композицією легендарного колективу за останні 28 років. У пісні лунає вокал Хливнюка з відео його співу на Софійській площі "Ой, у лузі червона калина". Учасники Pink Floyd супроводжують його українську пісню інструментальною музикою. У відеоряді кліпу на цей трек є кадри війни Росії проти України.

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