 У МОЗ пояснили, чому проводять дороге дослідження щодо гомосексуалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У МОЗ пояснили, чому проводять дороге дослідження щодо гомосексуалів

Центр громадського здоров'я України пояснив свої плани витратити 10 мільйонів гривень на дослідження про ризики гомосексуалів заразитись ВІЛ. І додав, що у 2022 році проведуть також дослідження щодо трансгендерів.

Проби на ВІЛ в лабораторії

Проби на ВІЛ в лабораторії

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України на своєму порталі у четвер, 4 лютого, оприлюднив роз'яснення відносно планів провести масштабне біоповедінкове дослідження про можливі ризики інфікування ВІЛ, гепатиту та сифілісу серед чоловіків, що мають секс із чоловіками, та витратити на нього понад 10 мільйонів гривень.

Як пояснили у ЦГЗ, необхідність у роз'ясненні того, чому заплановане на 2021 рік дослідження є важливим, чому воно стільки коштує і хто його фінансує, викликано "доволі значним розголосом та резонансом" у суспільстві.

Читайте також: Експерт про гомосексуальні партнерства: В Україні це потрібно десяткам тисяч пар

Так, у ЦГЗ пояснили, що в результаті дослідження епідеміологи зрозуміють, як поводять себе люди, котрі перебувають в групі ризику до інфікування якоюсь хворобою, як вірус або інфекція поширюються, як зробити програми з профілактики ефективними.

Читайте також: У Східній Європі кількість ВІЛ-інфікованих зросла на третину - ООН

У ЦГЗ наголошують, що такі дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу, а такі організації, як ВООЗ або UNAIDS рекомендують проводити їх раз на 3-4 роки. В Україні такі дослідження серед ключових груп відбуваються з 2004 за фінансування міжнародних донорів, зокрема, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією й Центру контролю та профілактики захворювань США (СDC).

Читайте також: Коментар: Гомосексуальність - не хвороба

Дослідженням планують охопити 6900 людей з груп ризику у 16-и містах. У ЦГЗ наголошують, що опитування, тести, забори крові, що здійснюватимуться координаторами і медиками, роблять це дослідження "досить дорогим". Тому очікувана вартість дослідження понад 10,2 мільйона гривень.

У ЦГЗ також зазначили, що це дослідження реалізують в декілька етапів коштом Центру контролю та профілактики захворювань США.

"На 2022-2023 роки також заплановано провести біоповедінкові дослідження серед засуджених і трансгендерних людей за фінансування Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією", - додали у Центрі громадського здоров'я.

Дивитись відео 08:07

Право на сім'ю: як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (22.01.2021)

 

DW.COM

Лікарі вдруге в історії вилікували людину від ВІЛ

Після трансплантації стовбурових клітин лікарям у Великобританії вдалося досягти тривалої ремісії у пацієнта з ВІЛ. Це - другий відомий випадок в історії боротьби з хворобою.  

Експерт Ради Європи: В пенітенціарних установах України високі ризики зараження ВІЛ/СНІД

Чому місця позбавлення волі в Україні стали небезпечними осередками стрімкого поширення ВІЛ/СНІД і як його можна зупинити, в інтерв'ю DW розповів експерт Ради Європи Роберт Телтцров.  

Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео)

Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.  

Аудіо й відео до теми

Боротьба зі СНІДом: понад 100 тисяч українців не знають про свій діагноз - Дмитро Шерембей (30.11.2018)  

Також за темою

Symbolbild Virologe

В Україні зафіксували 475 випадків інфікування коронавірусом 29.03.2020

Станом на вечір 29 березня в Україні офіційно зафіксовано 475 випадків інфікування коронавірусом. При цьому десятеро інфікованих осіб померли, а шестеро - вже одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Coronavirus In Ukraine

В Україні виявили ще два випадки інфікування коронавірусом 19.03.2020

В Україні виявили два нові випадки зараження коронавірусом. Офіційна кількість інфікувань зросла до 16 випадків.

Coronavirus in Niederlande Breda Teströhrchen

В Україні зафіксували 645 випадків COVID-19 31.03.2020

В Україні станом на вечір 31 березня офіційно зареєстрували 645 випадків COVID-19. З них - 17 смертей та 10 одужань, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Реклама

Докладно

Закриті рішенням РНБО телеканали представники української влади називають інформаційною складовою російської агресії

Під санкціями: Що відомо про зв'язки Козака з Росією

В Україні заборонили телеканали депутата Тараса Козака. Як саме він пов'язаний з Росією?  

Після тарифних протестів уряд поки тимчасово обмежив ціну на газ для населення

Як не залишитися без газу після зміни постачальника (відео)

Українці в теорії можуть змінити газопостачальника. Але на практиці - ні. Як уникнути проблем з місцевими газовиками?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  