У МОЗ пояснили, чому проводять дороге дослідження щодо гомосексуалів

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України на своєму порталі у четвер, 4 лютого, оприлюднив роз'яснення відносно планів провести масштабне біоповедінкове дослідження про можливі ризики інфікування ВІЛ, гепатиту та сифілісу серед чоловіків, що мають секс із чоловіками, та витратити на нього понад 10 мільйонів гривень.

Як пояснили у ЦГЗ, необхідність у роз'ясненні того, чому заплановане на 2021 рік дослідження є важливим, чому воно стільки коштує і хто його фінансує, викликано "доволі значним розголосом та резонансом" у суспільстві.

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Так, у ЦГЗ пояснили, що в результаті дослідження епідеміологи зрозуміють, як поводять себе люди, котрі перебувають в групі ризику до інфікування якоюсь хворобою, як вірус або інфекція поширюються, як зробити програми з профілактики ефективними.

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У ЦГЗ наголошують, що такі дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу, а такі організації, як ВООЗ або UNAIDS рекомендують проводити їх раз на 3-4 роки. В Україні такі дослідження серед ключових груп відбуваються з 2004 за фінансування міжнародних донорів, зокрема, Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією й Центру контролю та профілактики захворювань США (СDC).

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Дослідженням планують охопити 6900 людей з груп ризику у 16-и містах. У ЦГЗ наголошують, що опитування, тести, забори крові, що здійснюватимуться координаторами і медиками, роблять це дослідження "досить дорогим". Тому очікувана вартість дослідження понад 10,2 мільйона гривень.

У ЦГЗ також зазначили, що це дослідження реалізують в декілька етапів коштом Центру контролю та профілактики захворювань США.

"На 2022-2023 роки також заплановано провести біоповедінкові дослідження серед засуджених і трансгендерних людей за фінансування Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією", - додали у Центрі громадського здоров'я.