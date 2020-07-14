У Москві затримали співробітників студентського журналу DOXA

У Москві в середу, 14 квітня, поліцейські влаштували обшуки у співробітників студентського журналу DOXA. Оперативні заходи проведені в редакції DOXA, а також вдома у редакторів Армена Арамяна, Володимира Метьолкіна, Наталії Тишкевич та Алли Гутнікової, повідомляється в Telegram-каналі DOXA. Причини обшуку редакції поки невідомі.

За словами Тишкевич, перед обшуком силовики виламали двері в її квартиру. Адвокат Леонід Соловйов повідомив, що силовики силоміць виштовхали його з квартири, де проходив обшук у Арамяна, написав в Telegram глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чіков. Він також повідомив, що обшуки були проведені у батьків Арамяна і Гутнікової.

Швидкий суд

Журналістів DOXA доставили в Головне слідче управління Слідчого комітету РФ, повідомив Чіков. Басманний суд Москви в середу розглядає питання про запобіжний захід журналістам DOXA. Біля суду в призначений час зібралося кілька десятків людей, повідомив кореспондент DW. Згодом російські ЗМІ повідомили про понад сотню учасників пікету.

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Слідство просить суд відправити редактора журналу Армена Арамяна під домашній арешт, заборонити йому спілкуватися без письмового дозволу слідчого з усіма, крім свого адвоката і близьких родичів, заборонити користуватися телефоном і інтернетом.

Скандальний відеоролик

За попередньою інформацією, обшуки пов'язані з опублікованим 23 січня відеороликом, в якому була роз'яснена незаконність погроз керівництва навчальних закладів про відрахування студентів через їхню участь в акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, повідомив адвокат Павло Чіков.

Невдовзі на вимогу Роскомнагляду ролик був видалений, але його автори на початку березня оскаржили у московському суді заборону відео.

Журнал DOXA був створений студентами та випускниками Вищої школи економіки (ВШЕ) і інших вузів на підтримку студентів, яких затримували влітку 2019 року на акціях протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міськдуму Москви. У грудні 2019 року ВШЕ позбавила журнал статусу студентської організації.