У Москві на форумі депутатів затримали понад 180 людей

У Москві поліція у суботу, 13 березня, зірвала проведення форуму муніципальних депутатів "Муніципальна Росія", організованого штабом проєкту "Об'єднані демократи". За годину після початку форуму правоохоронці затримали майже всіх присутніх. За даними правозахисної організації "ОВД-Инфо", затримали понад 180 людей. Деяких з них вже відпустили.

За словами поліцейських, їхнє втручання пов'язане з "фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території РФ".

Поліцейські затримують учасників форуму

"Сказали про "небажану організацію", але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілий зал?", - сказав політик Володимир Кара-Мурза-молодший, якого також затримали. Серед затриманих - і низка журналістів, які перебували на заході. За інформацією телеканалу "Дождь", на затриманих збираються оформляти протоколи за статтею щодо співпраці з небажаною організацією.

Всеросійський форум муніципальних депутатів "Муніципальна Росія" проводився за участі "Відкритої Росією", пов'язаної з опозиціонером Михайлом Ходорковським.