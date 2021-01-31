 У Москві на форумі депутатів затримали понад 180 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Москві на форумі депутатів затримали понад 180 людей

Поліція затримала майже всіх учасників форуму муніципальних депутатів у столиці РФ. Їм закидають співпрацю з організацією, "діяльність якої небажана на території Росії".

У Москві на форумі муніципальних депутатів затримали понад 180 людей

У Москві на форумі муніципальних депутатів затримали понад 180 людей

У Москві поліція у суботу, 13 березня, зірвала проведення форуму муніципальних депутатів "Муніципальна Росія", організованого штабом проєкту "Об'єднані демократи". За годину після початку форуму правоохоронці затримали майже всіх присутніх. За даними правозахисної організації "ОВД-Инфо", затримали понад 180 людей. Деяких з них вже відпустили.

За словами поліцейських, їхнє втручання пов'язане з "фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території РФ".

Поліцейські затримують учасників форуму

Поліцейські затримують учасників форуму

"Сказали про "небажану організацію", але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілий зал?", - сказав політик Володимир Кара-Мурза-молодший, якого також затримали. Серед затриманих - і низка журналістів, які перебували на заході. За інформацією телеканалу "Дождь", на затриманих збираються оформляти протоколи за статтею щодо співпраці з небажаною організацією.

Всеросійський форум муніципальних депутатів "Муніципальна Росія" проводився за участі "Відкритої Росією", пов'язаної з опозиціонером Михайлом Ходорковським.

  • Акція протесту в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Протести другий тиждень поспіль

    Протести в Росії, що розпочалися після затримання опозиційного політика Олексія Навального, відбулися вже вдруге. У неділю, 31 січня, демонстрації знову відбулися в десятках міст країни. Одна з вимог протестувальників - звільнити Навального.

  • Мітинг на підтримку Навального в Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Велика кількість учасників

    Незважаючи на побиття, штрафи, адміністративні та кримінальні справи, порушені російською владою після перших багатотисячних акцій 23 січня, у деяких містах Росії число учасників нових протестів 31 січня лише виросло.

  • Поліція перед акцією протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Влада готувалася заздалегідь

    У Москві та інших містах Росії влада готувалася до акції 31 січня заздалегідь: затримували й відправляли під домашній арешт активістів штабів Навального, тиснули на журналістів, усіма способами попереджали про "незаконність" запланованих акцій та можливі наслідки за порушення закону.

  • Подвійні хороводи

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Подвійні хороводи

    Холодна погода в деяких містах сприяла появі нового символу російських протестів. У деяких містах демонстранти водили хороводи навколо різдвяно-новорічних ялинок, які ще залишилися на вулицях, а поліція хороводила навколо мирних демонстрантів.

  • Протести на підтримку Навального в Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Неприступна фортеця

    Задовго до початку акцій силовики перетворили центри великих міст на неприступні фортеці. У Москві була перекрита для пішоходів Червона площа та низка вулиць і площ у межах Бульварного кільця. У Санкт-Петербурзі спецпризначенці поліції та бійці Росгвардії під прикриттям вантажівок перекрили Невський проспект. У низці міст були зачинені станції метро.

  • Затримання учасників акцій протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Придушення всіма засобами

    Жодна акція у російських містах традиційно не минула без затримань. У Москві людей почали затримувати ще до початку ходи, в Пермі проти демонстрантів застосовували кінну поліцію, в Казані затриманих годинами змушували сидіти в снігу.

  • Затриманий учасник акції протесту в Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Особлива жорстокість

    Затримували з особливою жорстокістю. Силовики били протестувальників, застосовували проти людей не лише гумові кийки, але й електрошокери, газ, травматичну зброю. У Санкт-Петербурзі співробітник поліції спрямував на учасників акції табельну вогнепальну зброю.

  • Протестувальники відбивають затриманих у Санкт-Петербурзі

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Відбиваючи затриманих

    Не минуло без сутичок. Протестувальники намагалися відповідати на невиправдану агресію силовиків. У Казані та інших містах Росії учасники акцій неодноразово відбивали затриманих у сил безпеки. У Санкт-Петербурзі уже порушено справу про насильство щодо правоохоронців на акції 31 січня.

  • Затримані протестувальники у Москві

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Тисячі затриманих

    За даними правозахисного інтернет-порталу "ОВД-Инфо", 31 січня лише в Москві було понад 1600 затримань, а по всій Росії - понад 5100. Це найбільша кількість затримань за весь час спостережень правозахисників, починаючи від грудня 2011 року. Затримання відбулися в майже 90 містах Росії.

  • Поліцейський на протестах у Новосибірську

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    Затримували усіх поспіль

    Силовики затримували всіх поспіль, зокрема журналістів. Загалом, даними "ОВД-Инфо", затримали щонайменше 93 журналістів у 31 місті Росії. А у Санкт-Петербурзі затримали репера Oxxxymiron (Мирона Федорова). Уже на другій акції поспіль затримали і дружину Олексія Навального Юлію.

  • Акція на підтримку Навального в Берліні

    Жорстокість та рекордна кількість затриманих на акціях протесту в Росії

    У Берліні підтримали Навального

    Акція на підтримку Олексія Навального відбулися й за межами Росії. У демонстрації в Берліні, за деякими оцінками, взяли участь близько двох тисяч людей. Плакати учасників вирізнялися креативом та відсилали до розслідування Навального про "палац для Путіна" - таємну резиденцію, що її, за твердженням політика, будують для російського президента на узбережжі Чорного моря.

    Автор: Віталій Кропман, Данило Білик


DW.COM

У Росії під час протестів затримали понад 1000 людей

Під час акцій на підтримку ув'язненого опозиційного політика Олексія Навального у Росії було затримано понад тисячу людей.  

У Москві затримали брата та соратницю Олексія Навального

Брат Олексія Навального Олег та соратниця опозиціонера Любов Соболь затримані після обшуків як підозрювані на 48 годин.  

Також за темою

Russland Proteste Nawalny |

Жорсткі затримання в Росії: США засудили дії російських силовиків 31.01.2021

Жорсткі дії російських силовиків проти учасників акцій на підтримку Олексія Навального викликали різку критику Держдепартаменту США. У Москві звинуватили Вашингтон у "грубому втручанні" у внутрішні справи РФ.

Russland Moskau | Flughafen Scheremetjewo | Alexej Nawalny

Коментар: Навальний - один проти кремлівського гіганта 18.01.2021

Затримання, очевидно, входило в його план. Тому повернення Олексія Навального до Москви хоч і було дуже мужнім кроком, але це навряд чи допоможе російській опозиції, вважає Юрій Решето.

Deutschland Berlin | Rückflug Alexej Nawalny

Рейс одного пасажира. Як Навальний повертався з Німеччини до Росії 18.01.2021

На літаку, яким Олексій Навальний летів з Берліна до Москви, відбувалося чимало дивного. Деталі - у репортажі DW з рейсу, за яким стежив увесь світ.

Реклама

Докладно

Зал засідань фракції ХДС/ХСС у Бундестазі

Як консерваторам у ФРН позбутися іміджу корупціонерів?

Кількох німецьких консерваторів підозрюють у корупції. Як партія Меркель має намір покращити підмочену репутацію?  

Будівля Сбербанку ( архівне фото)

В Україні подовжили санкції проти двох російських банків

Рада національної безпеки і оборони України подовжила санкції проти двох російських банків на три роки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  